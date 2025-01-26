«Привязался ко мне». Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стал хозяином шпица Умки случайно.

«Подарили его не мне, но он привязался ко мне. Ну, что мне делать. Поэтому я его очень люблю. Это как ребенок», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он добавил, что любит собак еще со времен жизни в деревне. Но до этого Лукашенко нравились крупные породы, например, овчарки.

«Главный конкурент» Умки – Коля тоже живет дома у Лукашенко, продолжает президент.

«Главный конкурент у него Коля, конечно, дома, потому что он знает, что я Колю люблю и его, и он это чувствует. Я раньше этого не понимал, хоть в деревне родился и знаю, что такое животные», - поделился Лукашенко.

Он подчеркнул, что Умка – очень преданный и надежный пес. По его словам, люди не могут быть такими преданными, как собаки.

Причем Умка, как отметил Лукашенко, еще и ревнивый.

«И у него же собачье чутье. Если я куда-то еду, где люди будут (он ревнивый очень), все, он нутром чует, что он там должен присутствовать», - говорит он.