Приволжское таможенное управление открыло горячую линию по вопросам таможенных операций

Из-за сложившейся непростой ситуации с осуществлением внешнеэкономической деятельности в Приволжском таможенном управлении открылась горячая линия. По ней можно будет получить разъяснения по вопросам совершения таможенных операций и проведению таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров для физических и юридических лиц.

Консультацию можно получить по следующим телефонам:

- Преорчук Александр Владимирович, заместитель начальника службы организации таможенного контроля – начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля, тел. 8-831-229-93-30;

- Гайнитдинов Илья Владимирович, заместитель начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля службы организации таможенного контроля, тел. 8-831-229-95-53;

- Сердюкова Виктория Борисовна, заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов, тел. 8-831-229-93-49;

- Шмелева Ольга Юрьевна, начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля службы федеральных таможенных доходов, тел. 8-831-229-93-51.

