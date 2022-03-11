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Происшествия
11 марта 2022  12:06
Полина Шевчук

Приволжское таможенное управление открыло горячую линию по вопросам таможенных операций

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Из-за сложившейся непростой ситуации с осуществлением внешнеэкономической деятельности в Приволжском таможенном управлении открылась горячая линия. По ней можно будет получить разъяснения по вопросам совершения таможенных операций и проведению таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров для физических и юридических лиц. 

Консультацию можно получить по следующим телефонам:

- Преорчук Александр Владимирович, заместитель начальника службы организации таможенного контроля – начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля, тел. 8-831-229-93-30;

- Гайнитдинов Илья Владимирович, заместитель начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля службы организации таможенного контроля, тел. 8-831-229-95-53;

- Сердюкова Виктория Борисовна, заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов, тел. 8-831-229-93-49;

- Шмелева Ольга Юрьевна, начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля службы федеральных таможенных доходов, тел. 8-831-229-93-51.
 

 

#таможня
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