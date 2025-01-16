Приволжский транспортный прокурор проведет прием граждан в Казани

23 января Приволжский транспортный прокурор Максим Суров проведет прием жителей Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Татарстанцы смогут обратиться по вопросам, связанным с работой воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, перемещением товаров через границу Евразийского экономического союза, проведением доследственных проверок, а также по вопросам расследования уголовных дел.

Прием будет проводиться с 10:30 до 12:30 в здании Татарской транспортной прокуратуры по адресу: Казань, улица Нариманова, 2.

Заявителям при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В ведомстве также призвали заблаговременно подготовить заявление с указанием основных доводов.

По вопросам приема необходимо обращаться по телефонам: 8(831) 244-45-50 и +7 (910) 796-59-45.