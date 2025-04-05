Приволжский суд Казани отправил мать, убившую сына ножницами, в СИЗО

Приволжский суд Казани арестовал на два месяца Анастасию Антонову. Ее обвиняют в убийстве пятилетнего ребенка ножницами.

Об Анастасии Антоновой в суде стало известно немного. Девушка родилась и выросла в Казани, работает в ресторане популярного фастфуда. На иждивении у нее был пятилетний сын.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

В суде она скрыла свое лицо, с журналистами общаться отказывалась и настаивала, чтобы процесс закрыли. Но суд отказал ей в этом.

«Ребенок все-таки был малолетним, а кто-то слил информацию в Сеть. Можно убрать журналистов и сделать процесс закрытым? Составу суда, наверное, доверяю, не знаю, пусть будет так», – сказала она.

После выяснения личности подсудимой слово предоставили следователю.

«4 апреля Антонова в квартире на улице Фучика умышленно нанесла не менее 20 колото-резаных ранений своему пятилетнему сыну. Вину она признала частично. Она обвиняется в особо тяжком преступлении, наказание по которому может быть вплоть до пожизненного. Антонова может угрожать свидетелям или скрыться, в связи с этим прошу заключить ее под стражу», – сказал суду следователь.

После этого слово предоставили подсудимой и ее адвокату. Антонова согласилась с ходатайством следователя и не стала настаивать на домашнем аресте или иной мере пресечения.

Приволжский суд Казани постановил арестовать и отправить в СИЗО Анастасию Антонову до 4 июня 2025 года.