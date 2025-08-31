Приволжский федеральный округ занял второе место по числу нарушителей ПДД

Приволжский федеральный округ (ПФО) занял второе место по числу нарушителей правил дорожного движения. По данным МВД России, в 2024 году в ПФО зафиксировали более 1,8 млн нарушителей. Статистика оказалась в распоряжении РИА Новости.

Центральный федеральный округ возглавил список, в 2024 году здесь выявлено 3,4 млн «лихачей». Следом идет Приволжский округ с 1,8 млн, а замыкает тройку Северо-Кавказский федеральный округ – 1,1 млн нарушителей.

В целом по стране в 2024 году зафиксировано более 11,8 миллиона случаев нарушений ПДД.