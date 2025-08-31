news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 августа 2025 09:19

Приволжский федеральный округ занял второе место по числу нарушителей ПДД

Читайте нас в
Телеграм

Приволжский федеральный округ (ПФО) занял второе место по числу нарушителей правил дорожного движения. По данным МВД России, в 2024 году в ПФО зафиксировали более 1,8 млн нарушителей. Статистика оказалась в распоряжении РИА Новости.

Центральный федеральный округ возглавил список, в 2024 году здесь выявлено 3,4 млн «лихачей». Следом идет Приволжский округ с 1,8 млн, а замыкает тройку Северо-Кавказский федеральный округ – 1,1 млн нарушителей.

В целом по стране в 2024 году зафиксировано более 11,8 миллиона случаев нарушений ПДД.

#Нарушения ПДД #ПФО #Приволжский федеральный округ #статистика
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

30 августа 2025
«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

30 августа 2025