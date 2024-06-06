Приволжане чаще, чем жители других округов, пользуются СБП

Более 80% россиян предпочитают пользоваться банковскими картами при оплате товаров и услуг. Для 74% опрошенных удобство использования – основная причина выбора способа оплаты. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Для оплаты товаров и услуг офлайн 86% респондентов используют банковские карты. Наличные средства – на втором месте по популярности, ими пользуется каждый второй россиянин (54%), при этом в Северо-Кавказском федеральном округе количество тех, кто платит таким способом, составляет 75%. Платят через Систему быстрых платежей (СБП) 27% респондентов, ещё в 25% случаев люди рассчитываются переводом через онлайн-банк. Pay-сервисы для офлайн-транзакций использует каждый пятый респондент.

Для онлайн-покупок россияне также чаще всего используют банковские карты – в 85% случаев. На втором месте – оплата по СБП, которой пользуется каждый второй из прошедших опрос (52%). Причём в Приволжском федеральном округе этот способ оплаты более востребован – им пользовались 60% жителей региона. 20% респондентов платят онлайн при помощи Pay-сервисов, ещё 15% совершают платежи через онлайн-кошельки.

При выборе способа оплаты 74% россиян в первую очередь обращают внимание на удобство использования, особенно это важно для жителей Северного Кавказа (84%). Далее по значимости идут поощрения, которые клиенты получают за покупку тем или иным способом оплаты (39%), и безопасность проведения оплаты (36%). При этом почти каждый третий респондент (31%) выбирает способ оплаты по привычке.

Наиболее безопасными способами платежей люди считают оплату товаров и услуг банковскими картами (54%) и наличными средствами (46%). При этом москвичи и жители Подмосковья меньше других регионов доверяют наличным средствам – их считают надёжными всего 38% респондентов. А в Санкт-Петербурге и Ленинградской области больше всего людей, которые считают надёжными Pay-сервисы – каждый четвёртый житель.

Почти половина респондентов заявили, что предпочитают традиционные методы оплаты покупок. Среди инновационных методов наибольший интерес у россиян вызывают биометрия (21%), цифровые деньги (19%) и бесконтактная оплата через NFC-технологии (18%)».

«Результаты опроса подтверждают актуальность мульти-вариантного подхода к развитию способов оплаты», – отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев.

* Опрос к ПМЭФ-2024 провели ВТБ и банк «Открытие» по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек.