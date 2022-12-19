«Привлекать гостей из России и СНГ»: в Казани назвали цели развития городского туризма

Татарстанская столица будет стремиться к наращиванию турпотока из других городов России, а также стран СНГ. В этом ей поможет развитие гастрономического потенциала, продвижение на цифровых платформах и обмен рекламой с городами-партнерами. Об этом на XIX сессии Казгордумы рассказала глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Она назвала статистику посещаемости татарстанской столицы в сравнении с другими крупными городами страны. В первом полугодии 2022 года Казань посетили 2,25 млн человек, Москву – 9 млн человек, Санкт-Петербург в этот период посетили около 4 млн туристов, Самару – около 529 тыс. человек.

«Эти показатели говорят о том, что Казань занимает уверенную позицию среди российских городов по уровню развития туристической отрасли. <…> Данные статистики свидетельствуют о стабильном туристическом потоке и активном развитии внутреннего туризма», – подчеркнула Санникова.

По ее словам, одним из важных направлений на сегодняшний день является дальнейшее продвижение туристического потенциала города. В рамках этой работы, в частности, проходят тематические пресс-туры для профессиональных тревэл-журналистов, которые посещают основные достопримечательности и пробуют блюда татарской национальной кухни.

«Благодаря заметкам от журналистов люди смогли узнать больше о нашем городе, общее число охватов [публикаций в СМИ] превысило 2 млн человек», – сообщила докладчица.

Продвижение знаковых мероприятий в Казани также идет при содействии городов-партнеров. Так, баннеры с информацией о Казани появились в Волгограде, Нижнем Новгороде, Уфе, Санкт-Петербурге.

«Мы были первопроходцами в реализации проекта обмена баннерной рекламой между городами. И сегодня многие коллеги из других городов России переняли наш опыт», – обратилась к участникам сессии Дарья Санникова.

Еще одно важное направление популяризации Казани – интернет-пространство. Здесь была инициирована работа с одной из цифровых туристических платформ.

«Этот цифровой сервис помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. Здесь можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты. Можно составить свой индивидуальный маршрут либо выбрать из готовых 5 тыс. предложений», – пояснила докладчица.

Особое внимание также уделяется продвижению гастрономического потенциала татарстанской столицы. Работа в этой плоскости активно ведется с Москвой, Санкт-Петербургом и другими российскими мегаполисами, а также с представителями зарубежных городов.

«В начале текущего года в рамках Петербургского международного туристического форума была представлена гастрономическая визитная карточка Казани одним из ведущих шеф-поваров нашего города», – рассказала Санникова.

В заключение она отметила, что в текущих условиях ключевым направлением для Казани является активизация привлечения туристов из России и стран СНГ.

«В 2022 году открылись рейсы в Баку, Алма-Ату, Астану, Грозный, Ереван. В новом году мы планируем принять участие в международных туристических выставках, в том числе представленных по данным направлениям», – резюмировала Дарья Санникова.

