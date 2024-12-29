«Привлечет людей и компании»: как льготная IT-ипотека поможет росту экономики Татарстана

Свыше тысячи татарстанских IT-специалистов уже воспользовались льготной отсрочкой от призыва. Пользуется спросом среди них и льготная ипотека — за весь срок оформлено порядка 4 тысяч кредитов на 36 млрд рублей.

По данным Минцифры республики, РТ входит в пятерку регионов, в которых IT-ипотека пользуется особой популярностью.

В ведомстве напомнили, что действие программы продлено до 2030 года. Причем на Москву и Санкт-Петербург она не распространяется, что должно стимулировать специалистов к работе в регионах.

«Это открывает новые возможности для роста нашей экономики. Во-первых, мы начали вести работу с крупными IT-компаниями по переоформлению их сотрудников в региональные представительства в Татарстане. Это позволит данным сотрудникам иметь возможность оформлять IT-ипотеку», — говорится в сообщении пресс-службы.

Так, в столичных офисах трудятся 5 тысяч татарстанских специалистов. Их переоформление позволит привлечь в местный бюджет дополнительные 3,5 млрд рублей налоговых отчислений.

Кроме того, положительное влияние на региональную экономику может оказать регистрация IT-компаний, у которых еще нет татарстанских офисов. «Мы видим, что Татарстан очень привлекателен даже для крупных игроков в ИТ», — заметили в министерстве.