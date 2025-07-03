«Привлечено 42 тыс. уклонистов»: эксперт рассказала об усилении мер за неуплату алиментов

В Общественной палате Республики Татарстан сегодня прошел круглый стол, посвященный укреплению традиционных семейных ценностей в правовом поле. Одной из ключевых тем дискуссии стало обсуждение проблемы неуплаты алиментов и возможных мер по ее решению.

В рамках круглого стола Старший преподаватель кафедры административного права Казанского юридического института МВД России Светлана Кормильцева представила доклад на тему «Неуплата средств на содержание детей: проблемные вопросы и анализ судебной практики».

«Ситуация действительно острая. По сравнению с 2023 годом, в 2024-м наблюдается рост числа неплательщиков, хотя и незначительный. Проблема неуплаты алиментов остается актуальной, и ее решение требует совместных усилий судов, приставов, законодателей и общества. В ближайшее время возможны изменения в Уголовном кодексе, ужесточающие ответственность за уклонение от содержания детей, – отметила Кормильцева. – Ответственность лежит на обоих родителях, а не только на мужчинах».

Кормильцева добавила, что с 25 мая 2025 года в России начал работать реестр должников по алиментам, курируемый Федеральной службой судебных приставов. Он позволяет проверять, есть ли у человека задолженность.

«Лайфхак для женщин и мужчин: проверяйте своих избранников, чтобы узнать, нет ли у них долгов по алиментам», – посоветовала Кормильцева.

Однако, по ее словам, одного реестра недостаточно. Сейчас по статье 157 УК РФ привлечено уже более 42 тыс. человек по всей России, и закон имеет серьезный пробел – он учитывает уклонение от содержания только одного ребенка, даже если у должника несколько детей.

«Сейчас закон предусматривает наказание за уклонение от содержания одного ребенка, но что делать, если их трое или пятеро?» – задается вопросом Кормильцева.

Поэтому юридическое сообщество предлагает дополнить статью новым квалифицирующим признаком – ответственностью за неуплату алиментов на двух и более детей. Это сделает наказание более соразмерным.

«При этом мы понимаем, что уголовное преследование – крайняя мера. Оно бьет по всей семье, включая детей, которые потом будут жить с клеймом «родственник осужденного». Нам нужен баланс: ужесточение ответственности для злостных неплательщиков – но одновременно профилактика, работа приставов и социальные механизмы, чтобы до уголовного дела не доходило», – подметила преподаватель.

Эксперт также обсудила необходимость гуманизации мер, чтобы дети не страдали из-за действий родителей, но при этом сохранилась необходимость жестокого контроля над должниками.