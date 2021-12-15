Привившаяся от Covid-19 на позднем сроке беременности челнинка родила здорового малыша

Челнинка Ирина Холгова переболела коронавирусом на раннем сроке. Однако выяснилось, что антител выработалось совсем немного, и они не способны защитить маму и малыша от новой инфекции.

«Поэтому, когда Минздрав одобрил вакцинацию беременных, я сразу привилась», – рассказала Ирина.

Первый компонент вакцины Спутник V челнинка получила на 32-й неделе, вторую прививку ей поставили на 35-й неделе.

Роды у челнинки принимали врачи перинатального центра КДМЦ. Все прошло благополучно. Это третий ребенок в семье Холговых. Сейчас мальчику уже 4 месяца и, по словам врачей, малыш развивается в соответствии с возрастом.