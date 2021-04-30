Прививочные пункты Челнов не будут прерывать работу в майские праздники

Прививочные пункты Челнов не будут прерывать свою работу в майские праздники, сообщила журналистам заместитель руководителя Управления здравоохранения города Айгуль Бурганова.

Для вакцинации от коронавирусной инфекции можно обращаться как в поликлинику по месту жительства, так и в прививочный пункт торгового центра «Омега», который принимает пациентов с 13 до 19 часов ежедневно. «Челнинцы охотно пользуются услугами прививочного кабинета в торговом центре. С начала его работы здесь провакцинировались 600 человек», — сообщила представитель Управления здравоохранения.

Также подать заявку на вызов мобильных бригад по вакцинации могут руководители предприятий и учреждений, которые не уходят на майские каникулы.

В Челнах с начала пандемии зарегистрировано 2 365 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 15,5% ниже среднего показателя по Татарстану.

Вакцинацию первым компонентом прошли 34 500 человек, вторым — 24 492. «Вакцинация проводится двумя видами вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Прививочный материал в городе имеется в достаточном количестве», – отметила Бурганова.