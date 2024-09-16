Прививки от гриппа в Казани сделали 211 тыс. жителей

Прививки от гриппа в столице Татарстана с 26 августа сделали уже свыше 211 тыс. человек: 120 тыс. взрослых и более 90 тыс. детей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Владимир Филатов на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«С 26 августа на мобильных пунктах вакцинации было привито 15 тыс. человек, а всего по городу прививки сделали 211 тыс. человек: 12 тыс. взрослых и свыше 90 тыс. детей», — отметил докладчик.

По его словам, для достижения коллективного иммунитета вакцинироваться должны не менее 60% жителей города или более 800 тыс. человек. Таким образом, более четверти необходимых прививок уже сделано.

Замминистра также отметил, что прививаться от гриппа необходимо ежегодно, потому что состав вакцины обновляется в соответствии с прогнозами о штаммах гриппа в предстоящем году.