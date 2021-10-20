Прививка от коронавируса принесла жительнице Чистополя 100 тыс. рублей
По итогам второго розыгрыша денежного приза среди россиян, сделавших прививку от коронавируса, обладателем 100 тыс. рублей стала жительница Чистополя Вера Байдарова. Она работает старшей медсестрой кардиологического отделения Чистопольской ЦРБ, сообщает в Instagram chistopol_news.
«Сначала не поверила тому, что мой сертификат оказался в числе выигрышных <…>. В первую очередь меня поздравил главный врач нашей ЦРБ Раис Робертович. И сейчас телефон разрывается от звонков коллег, друзей и близких», – делится эмоциями Вера Байдарова.
Первый компонент вакцины от коронавируса она сделала 13 мая. Как положено, второй компонент ей ввели через 21 день. Этот сертификат и стал выигрышным.