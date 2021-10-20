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Ру Тат
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20 октября 2021  12:15

Прививка от коронавируса принесла жительнице Чистополя 100 тыс. рублей

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По итогам второго розыгрыша денежного приза среди россиян, сделавших прививку от коронавируса, обладателем 100 тыс. рублей стала жительница Чистополя Вера Байдарова. Она работает старшей медсестрой кардиологического отделения Чистопольской ЦРБ, сообщает в Instagram chistopol_news.

«Сначала не поверила тому, что мой сертификат оказался в числе выигрышных <…>. В первую очередь меня поздравил главный врач нашей ЦРБ Раис Робертович. И сейчас телефон разрывается от звонков коллег, друзей и близких», – делится эмоциями Вера Байдарова.

Первый компонент вакцины от коронавируса она сделала 13 мая. Как положено, второй компонент ей ввели через 21 день. Этот сертификат и стал выигрышным.

#Коронавирус
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