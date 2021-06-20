Привитые туристы смогут посетить Израиль с 1 июля

С 1 июля Израиль смогут посещать привитые от коронавируса туристы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Израиля.

«Как сообщила сегодня министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что список стран, жителям которых разрешат посетить Израиль, а также утвержденных вакцин опубликуют дополнительно.

Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года.