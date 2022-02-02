Привитые «Cпутником V» россияне смогут с 4 февраля посещать Бали

Российские туристы, привитые «Cпутником V», с 4 февраля смогут посещать остров Бали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Джакарте.

«Власти приняли решение с 4 февраля открыть курорт, который будет также доступен для россиян», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что путешественники должны пройти полный курс вакцинации и по прилете на остров в течение пяти дней (было семь) находиться на карантине. Покидать остров и путешествовать по стране будет запрещено.

Ранее администрация Бали выбрала несколько гостиниц и шесть судов, где смогут находиться въезжающие в течение временной изоляции.

Власти Индонезии в середине октября 2021 года открыли курортный остров для туристов из некоторых стран, но уже в начале декабря вновь был введен запрет на прилет иностранцев.