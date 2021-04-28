Привиться или переболеть: в казанской поликлинике развеяли мифы о вакцинации

В 20-й поликлинике Казани провели интерактив с жителями. Медучреждение таким оригинальным способом присоединилось к Европейской неделе иммунизации.

В поликлинику пригласили обычных жителей Казани, медиков, СМИ. Главный врач поликлиники Елена Ахметзянова предложила им подискутировать на тему вакцинации детей и взрослых. Экспертами на встрече выступили главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов и главный специалист по инфекционным болезням Приволжского федерального округа Ирина Кравченко, они ответили на все интересующие вопросы.

Всех пришедших разделили по группам и предложили обсудить, правдивы ли мифы, которые приписываются прививкам. Первым обсудили миф о том, что вакцины не является 100-процентной защитой от болезни, поэтому лучше переболеть.

Большинство присутствующих выступили за то, что лучше переболеть и приобрести иммунитет естественным путем. Однако врач-эпидемиолог Дмитрий Лопушов объяснил, что, возможно, антитела после болезни хватят на дольше, но в таком ситуации неизвестно, как будет протекать болезнь.

Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям ПФО Ирина Кравченко напомнила о вспышке дифтерии в России в 90-е годы: рухнул железный занавес, за вакцинацией перестали следить, и это время в Москву завезли болезнь. Врач тогда работала и видела тех тяжелых пациентов и последствия дифтерии, от которых люди умирали. Около 150 тыс. человек заразились, 4 тыс. умерли. Началась массовая вакцинация, и вот к 2021 году все уже забыли, что существовала такая болезнь.

Одна из приглашенных жительниц республики рассказала, что когда-то давно вместе с друзьями сделала прививку против гриппа, но, по ее словам, все равно заболела. Эксперты отметили, что вакцина не гарантирует 100-процентную защиту от заболевания, подцепить грипп можно, но он не повлечет за собой тяжелых последствий.

«Очень четкая корреляция замечена — после вспышки гриппа всегда повышается смертность от соматических заболеваний: сердечнососудистых, от заболеваний нервной системы, сахарного диабета, различных обострений хронических заболеваний. Смертность населения в основном идет от инсультов и инфарктов, но если мы посмотрим в глубину, это те люди, которые в основном перенесли грипп», — ответила Ирина Кравченко.

По словам врача, который каждый день работает в «красной» зоне Республиканской инфекционной больницы, с коронавирусной инфекцией сейчас дела обстоят также.

Участники мероприятия успели поговорить и про побочные действия вакцин и бесплодие от препаратов. Эксперты отмечают: побочные действия возможны, но они не сопоставимы с самой болезнью, противопоказания у некоторых препаратов есть и к ним необходимо прислушиваться, а на следующее поколение инъекции никак не влияют.

Заключительным — пятым мифом стало утверждение: «В мире нет больше значительных эпидемий, зачем прививаться».

Здесь все присутствующие согласились с тем, что это неправда. 2020 год доказал обратное.

«Исследования, которые прошли, говорят о том, что „Спутник V“ работает против всех известных штаммов. Потому что в состав вакцин, в том числе и „Спутника“ входят компоненты вируса, которые входят в состав белка S, с помощью которого вирус приспосабливается и проникает в организм человека, то есть мутации имеющиеся пока не затрагивает структуру этого белка S», — объяснил Лопушов.

Эксперты резюмировали, что привиться намного безопаснее, чем переболеть.