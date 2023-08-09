Привить интерес к геологии как к науке: «Татнефть» провела соревнования юных геологов

Фото: © пресс-служба ПАО «Татнефть»

Задача на перспективу – получить высококлассных специалистов-геологов

В Татарстане соревнования такого масштаба проходят во второй раз. Впервые Всероссийскую олимпиаду юных геологов республика встречала в 2013 году в Казани. Тогда в ней участвовало 36 команд со всей России. На этот раз на олимпиаду прибыло 40 команд из России и пять команд из государств СНГ: Казахстана, Узбекистана, Киргизии и две из Белоруссии. Татарстан представляли четыре команды, в состав которых вошли школьники из Казани, Набережных Челнов, Альметьевского, Лениногорского, Нижнекамского, Азнакаевского и Актанышского районов республики. В составе каждой команды восемь учащихся с 8 по 11 класс и два руководителя.

Главная цель слета юных исследователей недр — привить интерес к геологии как к науке, помочь школьникам определиться с выбором вуза и профессии, а в долгосрочной перспективе — получить высококлассных специалистов-геологов, пишет газета «Нефтяные вести».

В течение 10 дней ребята приняли участие в 11 увлекательных соревнованиях: прошли геологический маршрут, исследовали керны, занялись магниторазведкой, представили свое видение природных памятников, продемонстрировали навыки организации полевой стоянки и многое другое. Успешной работы всем участникам олимпиады на церемонии открытия пожелали представители организаторов — Федерального агентства по недропользованию, Правительства РТ и компании «Татнефть».

Заместитель руководителя Роснедр Дмитрий Данилин отметил большой вклад Татарстана в развитие детско-юношеского геологического движения. Он подчеркнул, что олимпиада формирует тесное взаимодействие между детскими геологическими организациями и ведущими профильными предприятиями страны.

«Желаю вам в первую очередь удачно выступить и получить массу положительных эмоций. Помните, что двери компании «Татнефть» всегда открыты для вас: молодых и смелых, талантливых и энергичных», — пожелал ребятам главный геолог — заместитель генерального директора «Татнефти» Ринат Афлятунов.

На Всероссийской олимпиаде собрались сильнейшие представители из регионов, отметил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Он добавил, что сегодня молодежь стремится получать знания и быть компетентной, найти свое направление работы, обеспечивать свое будущее.

«Многие удивляются, почему я выбрала геологию, а не танцы»

Подготовка к участию в олимпиаде длится в течение двух лет. Школьники усиленно занимаются по выбранной теме, участвуют в научно-практических конференциях и региональных соревнованиях, ходят в экспедиции и проводят учебно-тренировочные сборы, отрабатывают личные качества и навыки взаимодействия в команде. На всероссийские соревнования приезжают лучшие из лучших.

Софья Юсупова представляет команду «Риф» из Орска (Оренбургская область). Родители с раннего детства привили ей и старшему брату желание быть ближе к природе и любовь к походам. Брат уже стал геологом, Софья на пути к этой же цели. В «Клуб юных геологов-экологов» Софья записалась сразу, как исполнилось семь лет (прием детей младше этого возраста не ведется, – прим. Т-и).

«Многие удивляются, почему я выбрала геологию, а не танцы, например. Потому что геология ближе моему сердцу. Она изучает то, что можно потрогать, а мне нравится чувствовать землю, трогать ее, — поясняет Софья. — Что может быть лучше, чем сидеть с верными друзьями у костра и петь любимые песни под гитару?»

Кирилл Шевеленко — лидер команды «Агат» из Белоруссии пришел в кружок геологии больше пяти лет назад. «Сначала все было непонятно, но любопытно», – говорит он.

«Мы определяли разные образцы пород и минералы. Строили геологические разрезы, ходили в походы и ездили на экскурсии, — рассказывает Кирилл. — Теперь точно знаю, что свяжу свою жизнь с геологией. Буду поступать в Гомельский государственный университет, хочу стать геофизиком. Буду ездить по месторождениям и искать нефть».

Единственная девушка в команде «Агат» Евгения Матусевич отмечает насыщенную программу олимпиады и уровень ее организации. «Каждая минута расписана, и просто удивительно, как организаторам удалось так продумать план дня, что мы все везде успеваем?!» — рассказывает она.

Ирина Киселева — по образованию учитель географии, с ребятами, увлеченными геологией, с 2013 года. Она стояла у истоков создания республиканского движения юных геологов. На олимпиаде представляла команду «Битум» — сборную городов Татарстана.

«Вероятно, это национальная черта — Татарстан очень гостеприимен, а потому здесь важно все делать по первому классу. Еще один важный аспект: наше главное предприятие «Татнефть» уделяет самое пристальное внимание развитию молодежи, компания щедро вкладывается в проекты разных направлений, изучает все новое, смело экспериментирует и проводит их по новым стандартам, — считает Киселева. — Отрадно, что молодые люди имеют возможность быть вовлечены в серьезные проекты «Татнефти».

Цена победы – золотая медаль или 10 дополнительных баллов к ЕГЭ

Победителями соревнований, завершившихся в лагере «Солнечный», стали три коллектива из Татарстана. Первое место заняли «Ромашки», второе место – «Геобарс», третье – «Зилант». Серьезную конкуренцию татарстанским ребятам составили пермяки из «ЮГП-1» и «Уральские самородки» из Екатеринбурга, которые стали четвертыми и пятыми в общей таблице.

Победители определялись в общекомандном и личном зачетах. Участников оценивали федеральные и татарстанские судьи из геологических вузов и геолого-разведывательных организаций.

Победители XIV Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов получили 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Это равноценно преимуществам школьной золотой медали. Кроме того, 30 лучшим ребятам в личном зачете компания предложила участие в программе целевого обучения в любом вузе Татарстана.

Фото: предоставлено ПАО «Татнефть»