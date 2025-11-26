Приветствие Путина, более 2 тысяч участников: в Казани встретили всероссийскую Студвесну

Накануне в Казани прошла церемония открытия XXXIII Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», на который приехали более 2,1 тысячи участников из 82 регионов страны. Что пожелал им Владимир Путин, какой будет программа татарстанских студентов и кто стал хедлайнерами фестиваля – в репортаже «Татар-информа».





В Казани стартовал Всероссийский фестиваль «Студенческая весна»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Путин: «Программа «Студенческой весны», как всегда, впечатляет»

Церемония открытия XXXIII Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» прошла накануне вечером в казанском «Баскет-холле». Уже за час до начала туда начали прибывать участники из разных регионов страны. Всего в столицу Татарстана приехали более 2,1 тысячи студентов из 82 субъектов РФ. Они скандировали кричалки, посвященные их регионам, и снимали памятные видеоролики.

На протяжении следующих трех дней они будут демонстрировать зрителям и жюри свои номера в таких направлениях, как танец, вокал, мода, диджеинг, региональная программа ,и других.

В столицу Татарстана приехали более 2,1 тысячи студентов из 82 субъектов РФ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Церемония началась с приветственных слов. Председатель Российского союза молодежи Дмитрий Покровский зачитал письмо от Президента России Владимира Путина.

«Программа фестиваля, как всегда, впечатляет. Зрителям и экспертам предстоит оценить студенческие работы по таким направлениям, как музыка и хореография, театральное искусство и дизайн, в других сферах. И, конечно, отрадно, что на нынешнем фестивале многие выступления участников будут посвящены Году защитников Отечества и 80-летию Великой Победы», – написал в своем обращении к студентам Президент РФ.

На площадке фестиваля создается невероятная атмосфера творчества, вдохновения и дружеского общения, подчеркнул Путин. «Желаю вам успехов и всего наилучшего», – заключил он.

Программа открытия фестиваля знакомила участников с культурой, историей и традициями Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Открытие фестиваля: Сабантуй, Лобачевский, нефть

Программа открытия фестиваля знакомила участников с культурой, историей и традициями Татарстана. Театрализованно-хореографическое представление познакомило их с Сабантуем, Зилантом, Шурале и историей царицы Сююмбике. Каждый номер встречался громогласными аплодисментами ребят из разных концов страны.

Затем были представлены композиции, посвященные более современной истории Татарстана. Например, жизни Николая Лобачевского, открытию нефтяных месторождений на юго-востоке республики и успехам региона в сфере строительства.

Особое внимание было уделено памяти участников Великой Отечественной войны. Номером, нашедшим наибольший отклик у зала, стала ода героям бесстрашных лет. Ее финал и минуту молчания студенты встречали стоя.

Завершающим аккордом церемонии открытия стал парад флагов регионов-участников под адаптацию песни «Татарстан супергуд». Для каждого субъекта назывались связанные с ним известные места или личности, а на сцене появлялось знамя. Затем выступили хедлайнеры фестиваля – дуэт NANSI & SIDOROV.

Дмитрий Покровский: «Главный посыл в этом году – «Весна Победы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новые номинации в год 80-летия Победы

Ключевой темой фестиваля в этом году стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим он обрел новые номинации, такие как «Военная проза и поэзия», рассказал журналистам Дмитрий Покровский.

«"Студенческая весна" – это уникальный проект, направленный на поддержку непрофессионального молодежного творчества. Сегодня в Казани собрались самые талантливые, одаренные и творческие студенты со всей страны. Главный посыл в этом году – "Весна Победы". Это важный момент в истории нашей страны. У нас есть специальные номинации, посвященные этой теме», – заявил он.

Кроме того, глава Российского союза молодежи сообщил, что Казань была выбрана местом проведения всероссийского фестиваля в этом году, поскольку здесь работает «классная команда организаторов с большим опытом проведения федеральных и международных мероприятий».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Название нашей программы – "Джалиль". Думаю, этим все сказано»

Наибольшее представительство на фестивале, что логично, у Татарстана – в команду республики вошли 75 студентов разных вузов. Их программа будет посвящена поэту Мусе Джалилю, рассказал один из участников от РТ Глеб Кордияк.

«Для нас проведение всероссийской "Студвесны" в Казани – большая ответственность. Вся страна приехала посмотреть, что представляет собой Татарстан. Название нашей программы – "Джалиль". Думаю, этим все сказано. Мы расскажем о нашем национальном герое», – заявил он.

Студент не стал раскрывать подробностей программы и пригласил всех желающих на ее показ сегодня, 26 ноября, в ДК химиков. Вход будет свободный, нужна лишь предварительная регистрация.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хедлайнеры всероссийской «Студвесны»: «Замечательная возможность культурного обмена для ребят со всех уголков страны»

Хедлайнеры фестиваля NANSI & SIDOROV также решили пообщаться с прессой и поделиться своими впечатлениями от «Студенческой весны».

«Этот фестиваль – большая возможность для ребят из разных регионов нашей большой страны поделиться своим культурным кодом и знаниями, а также завести новых друзей», – заявили исполнители.

На фестивале студенты могут встретить многих авторитетных экспертов, которые помогут им в личностном и творческом развитии, поэтому ребятам необходимо искать это общение, уверены они.

NANSI & SIDOROV: «Здесь нет каких-то рамок, каждый может найти для себя что-то важное и полезное» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Впитывайте все как губка. Здесь нет каких-то рамок, каждый может найти для себя что-то важное и полезное. Запомните, что сцена – это самое безопасное место. Пробуйте, пробуйте и еще раз пробуйте – все получится», – обратились с советом к участникам фестиваля NANSI & SIDOROV.