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Приветствие новорожденного: в Казани провели казахский обряд Қырқынан шығару
Одним из важнейших обрядов у казахов считается «Қырқынан шығару» — приветствие новорожденного. Сегодня Генеральное консульство Республики Казахстан в Казани познакомило Татарстан с этой древней традицией.
Сорок дней со дня рождения исполнилось дочери одного из сотрудников Генконсульства, в честь этого родители собрали гостей и провели «праздник сороковин». Ритуальное омовение сопровождалось пожеланиями здоровья, благополучия и счастья новорожденной.
«У нас очень крепка дружба в консульстве, мы поддерживаем тесную связь с сотрудниками. За последние четыре года у нас родилось три девочки. Стараемся всегда быть рядом и помогать друг другу. Мы присутствуем друг к друга на семейных традиционных праздниках и всегда хотим, чтобы Татарстан тоже знал о наших казахских традициях и обычаях», — рассказала супруга Генерального консула Республики Казахстан в Казани Рита Искакова.
Традиционно для проведения Қырқынан шығару необходимо подготовить купель. Ритуал проводят приглашенные женщины. Они по очереди набирают в чашу 40 ложек воды, при этом произнося пожелания ребенку. Сегодня собравшиеся говорили добрые слова напутствия маленькой девочке, желали ей здоровья и счастливой дороги в жизни. Считается, что во время обряда вода становится носителем позитивной энергии, которая наполнит малыша силами и привлечет к нему удачу.
«Казахский обряд „Қырқынан шығару“, который проводится на сороковой день жизни малыша, — первый и самый священный в жизни. Издревле казахи верили, что первые полтора месяца ребенок живет между двумя мирами. По обычаю до сорока дней ребенка никому нельзя показывать. Малышу не стригут волосы и ногти, так как это его ослабляет. На праздничном мероприятии новорожденного официально показывают гостям», — пояснила «крестная мама» девочки Салтанат.
Затем новорожденного моют в ванночке, поливая заряженной водой из чаши. При этом на дно купели кладут серебряные изделия, которые у казахов считаются символом чистоты и оберегом. Потом ребенка вытирают и переодевают в новую распашонку. Считается, что в момент ритуала в него вселяется душа и малыш становится полноценным членом общества.
«Это мой первый, долгожданный ребенок, и для нас это огромное счастье. Для казахского народа — обряд очень важное событие, поскольку многое до сорока дней находится под запретом. В этот день нас окружают близкие люди, наш коллектив. Подготовка к обряду происходила в тех условиях, которые у нас есть. Если бы мы находились в Казахстане, собрали бы намного больше родственников», — добавила мама Марал Бодесова.
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