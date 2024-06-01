Приветствие новорожденного: в Казани провели казахский обряд Қырқынан шығару

Одним из важнейших обрядов у казахов считается «Қырқынан шығару» — приветствие новорожденного. Сегодня Генеральное консульство Республики Казахстан в Казани познакомило Татарстан с этой древней традицией.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Сорок дней со дня рождения исполнилось дочери одного из сотрудников Генконсульства, в честь этого родители собрали гостей и провели «праздник сороковин». Ритуальное омовение сопровождалось пожеланиями здоровья, благополучия и счастья новорожденной.

«У нас очень крепка дружба в консульстве, мы поддерживаем тесную связь с сотрудниками. За последние четыре года у нас родилось три девочки. Стараемся всегда быть рядом и помогать друг другу. Мы присутствуем друг к друга на семейных традиционных праздниках и всегда хотим, чтобы Татарстан тоже знал о наших казахских традициях и обычаях», — рассказала супруга Генерального консула Республики Казахстан в Казани Рита Искакова.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Традиционно для проведения Қырқынан шығару необходимо подготовить купель. Ритуал проводят приглашенные женщины. Они по очереди набирают в чашу 40 ложек воды, при этом произнося пожелания ребенку. Сегодня собравшиеся говорили добрые слова напутствия маленькой девочке, желали ей здоровья и счастливой дороги в жизни. Считается, что во время обряда вода становится носителем позитивной энергии, которая наполнит малыша силами и привлечет к нему удачу.

«Казахский обряд „Қырқынан шығару“, который проводится на сороковой день жизни малыша, — первый и самый священный в жизни. Издревле казахи верили, что первые полтора месяца ребенок живет между двумя мирами. По обычаю до сорока дней ребенка никому нельзя показывать. Малышу не стригут волосы и ногти, так как это его ослабляет. На праздничном мероприятии новорожденного официально показывают гостям», — пояснила «крестная мама» девочки Салтанат.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Затем новорожденного моют в ванночке, поливая заряженной водой из чаши. При этом на дно купели кладут серебряные изделия, которые у казахов считаются символом чистоты и оберегом. Потом ребенка вытирают и переодевают в новую распашонку. Считается, что в момент ритуала в него вселяется душа и малыш становится полноценным членом общества.

«Это мой первый, долгожданный ребенок, и для нас это огромное счастье. Для казахского народа — обряд очень важное событие, поскольку многое до сорока дней находится под запретом. В этот день нас окружают близкие люди, наш коллектив. Подготовка к обряду происходила в тех условиях, которые у нас есть. Если бы мы находились в Казахстане, собрали бы намного больше родственников», — добавила мама Марал Бодесова.