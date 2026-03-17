Привет от Квартальнова: неужели «Ак Барс» попадет на минское «Динамо» в этом плей-офф?

До конца регулярного чемпионата КХЛ остается буквально пара матчей. Определены все участники плей-офф, потихоньку прогнозируются пары в Кубке Гагарина. На какого соперника на Западе могут попасть казанцы во втором раунде в случае прохода в 1/8 финала – в материале «ТИ-Спорта».





«Ак Барс» ждет «Трактор» в первом раунде с вероятностью 99,9%

Загадывать наперед, как говорится в известной пословице, дело неблагодарное. Однако вчерашнее поражение казанцев в Череповце от «Северстали» (2:4) фактически предопределило соперника для «Ак Барса» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Подопечные Анвара Гатиятулина уже точно не сместят «Авангард» со второй строчки Восточной конференции, а отрыв от «Автомобилиста» слишком велик, чтобы команда опустилась на четвертое место.

Весьма комфортно чувствует себя на «Востоке» шестым челябинский «Трактор». Команда под руководством Евгения Корешкова почти потеряла шансы на пятое место, отстав от «Салавата Юлаева» на 4 очка за две игры до конца регулярки. Но и «Нефтехимику» надо без поражений пройти остаток чемпионата, чтобы сместить уральцев с шестого места.

Так что можно прогнозировать, что с вероятностью 99,9% казанцам предстоит сразиться в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина против «Трактора». Соперник этот для «Ак Барса», конечно, не столь проходной, как та же «Сибирь» или «Нефтехимик».

Однако ничего пугающего в челябинцах тоже нет. Отсутствие сильного вратаря и весьма скромная по именам оборона «Трактора» вполне позволяют «Ак Барсу» рассчитывать на успех в первом раунде. А вот дальше для казанцев начнутся в плей-офф настоящие медные трубы. Ведь оппонент со стороны Запада в четвертьфинале будет куда серьезнее.

Вполне вероятно, что во втором раунде «Ак Барсу» предстоит сразиться с минским «Динамо»

Белорусский коллектив под руководством Дмитрия Квартальнова очень близок к тому, чтобы занять итоговое второе место в Западной конференции. Для «Динамо» по большому счету не так принципиально, с кем встречаться в первом раунде, будь то «Торпедо» или «Спартак». Исход этих противостояний очевиден: если не произойдет чего-либо сверхъестественного, случится проход «зубров» в следующий раунд.

Аналогичное положение и у «Локомотива», уверенно обосновавшегося на первом месте Западной конференции. Ярославцы не испытают особых проблем ни с нижегородцами, ни с «красно-белыми».

А вот дальше получатся такие пары. «Локомотив» попадет во втором раунде на победителя противостояния «Автомобилист» – «Салават Юлаев», а «Ак Барс» в случае триумфа над «Трактором» как раз таки встретится с минским «Динамо».

Данная баталия без преувеличений станет одной из самых интересных, если не самой интересной в плей-офф Кубка Гагарина 2026 года. Ведь Дмитрий Квартальнов схлестнется с командой, которая в 2022 году в весьма жесткой форме отправила его в отставку после вылета от «Авангарда» в первом раунде.

После увольнения из «Ак Барса» на пресс-конференциях Дмитрий Квартальнов не раз отказывался комментировать свои отношения с казанским клубом. Ссылался на то, что прошлое вспоминать не надо, сейчас у него новый этап карьеры в Белоруссии. Однако по глазам тренера было видно, что даже спустя годы эту ситуацию он до конца не отпустил.

Период работы Квартальнова в Казани, конечно, запомнился многим болельщикам «Ак Барса» эффективной работой с молодыми игроками. Галимов, Сафонов, Билялов, Коваленко, Воронков – все они состоялись как классные хоккеисты именно при Дмитрии Вячеславовиче. Однако и отсутствие результата тоже останется в памяти. До Кубка Гагарина специалист за четыре года работы в столице Татарстана так и не добрался. И до финала – тоже. Потолок Квартальнова с «Ак Барсом» – финал Восточной конференции в 2021 году.

У Анвара Гатиятулина за два года работы в «Ак Барсе» еще ни разу не получилось обыграть минское «Динамо»

Для минского «Динамо» казанский клуб в последние годы принципиальнейший соперник. Дмитрий Квартальнов ни разу не проигрывал «Ак Барсу» с тех пор, как команду возглавил Анвар Гатиятулин. Что в прошлом сезоне, что в этом – обе встречи в регулярном чемпионате оставались за «зубрами». Наставник минчан понимает слабые места казанцев и знает, как правильно готовить своих подопечных к играм с «Ак Барсом».

В этом сезоне «Динамо» за две игры с «Ак Барсом» забило в ворота казанцев 11 голов. Пропустило, конечно, тоже немало – три в первой встрече и три во второй. Тем не менее за счет сильной атаки минчане смогли добыть два победных результата.

Обе игры проходили под диктовку «Динамо». Сбалансированные четыре звена минчан, хорошая физическая подготовка у хоккеистов под руководством Квартальнова деклассировали казанский клуб. Особенно во втором матче на «Татнефть-Арене» (7:3). «Динамо» было быстрее, содержательнее и эффективнее на порядок в своих действиях, нежели «Ак Барс». И это при том, что в составе «зубров» предостаточно возрастных игроков: Галиев, Шипачев, Стась.

Но Дмитрию Квартальнову удалось идеально найти баланс в Минске между талантливой местной молодежью и опытным ветеранским цехом. «Динамо» на протяжении всего регулярного чемпионата показывало один из самых ярких и зрелищных хоккеев среди всех команд лиги.

Могут ли помешать «Динамо» успешно выступить в плей-офф сложные отношения Квартальнова с руководством команды?

Разумеется, у минчан есть ахиллесова пята, и не одна. Главная – это, пожалуй, сложные отношения Дмитрия Квартальнова с руководством клуба. Зимой у тренера возник публичный конфликт с генеральным менеджером Олегом Антоненко по трансферной селекции команды. На большой пресс-конференции Квартальнов заявил, что ему приобрели не тех хоккеистов, которых он хотел. На что потом в достаточно резкой форме последовал ответ от Антоненко, что главный тренер «Динамо» тянет в клуб родственников и людей с сомнительной репутацией.

Тяжелый январь всего с четырьмя победами в 12 матчах наглядно показал уязвимость минского «Динамо». Хотя, надо отдать должное подопечным Квартальнова, потом они замечательно выправили свое положение. Впрочем, даже сейчас главный тренер «Динамо» продолжает работать под колоссальным давлением.

И пока нет никакого понимания, в случае какого результата в плей-офф Квартальнов точно останется в «Динамо» на следующий сезон. И хотят ли вообще видеть специалиста в белорусском клубе на посту наставника на будущий год.

Раздрай в Минске хоть и может быть на руку «Ак Барсу», но все равно вряд ли от этого биться с «Динамо» казанцам будет легче. Повторимся, что, вопреки всем проблемам, «зубры» выглядят сейчас очень цельно и по факту идут к своему лучшему сезону за всю историю команды.

У «Динамо» надежный подбор легионеров в обороне, совершенно разношерстное и мастеровитое нападение. Даже вратарская бригада не вызывает особых вопросов. Пара Фукале – Демченко едва ли не сильнейший тандем в лиге.

Анвару Гатиятулину вместе с тренерским штабом придется серьезно поломать голову, что можно будет противопоставить такому «Динамо» во втором раунде. Но для начала еще необходимо пройти духовитый «Трактор», чтобы распыляться в мечтах о баталии с минчанами.