Репетиция саммита, Татарстан заправили газом и перепись собак: обзор событий недели

Рустам Минниханов побывал с визитом в Туркменистане в составе делегации, возглавляемой Президентом России

Фото: rais.tatarstan.ru

Репетиция саммита: Минниханов побывал с рабочим визитом в Туркменистане

Событие во внешней политике для республики – Раис РТ Рустам Минниханов побывал с визитом в Туркменистане в составе делегации, возглавляемой Президентом России Владимиром Путиным. Российская делегация участвовала в работе международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития». Событие было посвящено 300-летию Махтумкули Фраги.

На юбилей туркменского поэта и философа в Ашхабад приехали лидеры десятка государств и главы международных организаций. Так что помимо проявления глубокого уважения к культурной истории туркменского народа собравшиеся на форуме высокопоставленные лица могли обсудить друг с другом все насущные вопросы. Лидер Татарстана традиционно использует такие возможности на все сто. Так, в Ашхабаде он встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Раис республики поблагодарил его за приглашение принять участие в форуме, отметив, что творчество Махтумкули Фраги – неотъемлемая часть мировой культуры. Он сообщил, что в последние годы в республике активно изучают творчество поэта, а в отделе рукописей Казанского федерального университета хранятся оригиналы его рукописей.

Бердымухамедов отметил важность сотрудничества на уровне регионов. «Вы здесь у себя дома», – обратился он к Минниханову. Лидеров Татарстана и Туркменистана связывают по-настоящему дружеские и уважительные давние отношения. В семье Раиса Татарстана прижился подарок экс-президента Туркменистана – очаровательный пес-алабай Акдус. Так что в данном случае можно сказать – «они дружат домами».

По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном вырос на 13% и составил 52 миллиона долларов. Учитывая динамизм расширения татарстанско-туркменских связей, есть перспектива еще большего роста товарооборота.

Руководитель российской делегации Владимир Путин пригласил на саммит стран БРИКС в Казань Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Также в рамках работы на форуме Путин встретился с недавно избранным Президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Иран стал полноценным участником ШОС и БРИКС, и Пезешкиана также ждут в Казани в октябре.

Рустам Минниханов работал в составе российской делегации не только как дипломат, выстроивший прекрасные отношения с руководителями Туркменистана. Он был востребован и в других ипостасях: как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» (среди приглашенных на форум были руководители стран исламского мира) и как принимающая сторона саммита БРИКС, до которого осталось меньше двух недель. В кулуарах форума в формате «на ногах» Раис республики обсудил с помощником Президента РФ Юрием Ушаковым подготовку к этому грандиозному для России и мира событию.

Так что поездка в Туркменистан стала еще и своеобразной сверкой часов перед финишной прямой подготовки к саммиту.

День рождения российского Президента отмечали по всей стране Фото: moscow.er.ru

День рождения Путина: праздник для всей страны

Памятным событием недели в нашей стране стал, казалось бы, частный факт из частной жизни – Владимиру Владимировичу Путину исполнилось 72 года. День рождения российского Президента отмечали по всей стране, потому что его личность и судьба неотделима от России. Вся страна, словно участвуя в гигантском флешмобе, поздравляла Путина с днем рождения – в адрес именинника сыпались поздравления по всем каналам коммуникаций. Татарстан традиционно был в первых рядах поздравляющих.

«Туган көнегез белән, Владимир Владимирович! (в переводе с татарского – «С днем рождения, Владимир Владимирович!») Татарстан будет и дальше вносить вклад в укрепление промышленной мощи нашей страны! Ту-214, Ту-160, Аурус, КАМАЗ. Вы, как никто, лучше знаете качество того, что сделано в Татарстане. Сезгә нык сәламәтлек телибез! (в переводе — «Желаем вам крепкого здоровья!»)», – так поздравил Владимира Путина Раис РТ.

Татарстанские активисты «Молодой гвардии Единой России» в честь дня рождения Президента РФ организовали праздничный флешмоб.

В ролике, появившемся в телеграм-канале регионального отделения, они рассказали об объектах, которые появились или были обновлены благодаря главе государства. Активисты рассказали об экстрим-парке «Урам», детском парке «Елмай», реконструкции Нацбиблиотеки РТ, строительстве технопарков и других объектов.

Было еще очень много поздравлений в адрес российского лидера из Татарстана. Любовь татарстанцев к Путину взаимна – Владимир Владимирович постоянно восхищается нашей республикой и всегда признается в любви ее жителям. Огромная поддержка федерального центра чувствуется всеми в регионе, который буквально расцветает в последнее время как в экономическом, так и в социально-культурном направлении. Путин любит Татарстан – Татарстан любит Путина! Так что многая лета и доброго здравия уважаемому Владимиру Владимировичу от благодарных жителей республики!

Новорожденный парламент Татарстана создал два резонансных инфоповода федерального уровня Фото: rais.tatarstan.ru

Борьба с непатриотами: новый парламент Татарстана направил в Госдуму РФ законопроект об аресте имущества уехавших россиян

В парламентской жизни республики тоже происходило немалое количество событий. Самое главное – законопроект о бюджете Татарстана на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (о котором мы писали в предыдущем недельном обзоре) был принят в первом чтении. Поправки ко второму чтению будут вноситься до 1 ноября.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета, как ожидается, составят 425,5 млрд рублей, расходы – 439,1 млрд рублей, дефицит – 13,6 млрд рублей. При этом последний имеет источники покрытия, так что бюджет республики является сбалансированным, отвечает современным реалиям и запросам общества, несмотря на беспрецедентное санкционное давление и непростую экономическую обстановку.

Кроме того, новорожденный парламент Татарстана создал два резонансных инфоповода федерального уровня. Во-первых, Госсовет РТ направит в Государственную думу законопроект, предлагающий арестовывать имущество российских граждан, которые ведут в других государствах деятельность, направленную против государственной и общественной безопасности РФ.

В этом законопроекте татарстанские депутаты исходят из принципа экстерриториальности действия законов РФ в отношении россиян, ведущих антироссийскую деятельность за рубежом. Что вполне логично, ведь российский паспорт – это не только права, но и обязанность не нарушать законы страны.

Кроме того, татарстанские депутаты одобрили рассматривающийся в Госдуме законопроект о запрете публичной пропаганды движения чайлдфри и осознанного отказа от деторождения. Законопроект предлагает запретить распространение в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. В случае нарушения этого запрета для физлиц предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс., а для организаций – от 800 тыс. до 1 миллиона.

Сегодня демографическая проблема – один из главных вызовов для России. За 2023 год у нас родилось минимальное с кризисного 1999 года количество детей. Если в стране падает рождаемость, страна лишается будущего. Поэтому все мешающее повышению рождаемости должно исчезать из жизни россиян, в том числе и деструктивные движения и их пропаганда.

Ряд крупных татарстанских компаний подписали соглашения о поставках голубого топлива с дочкой «Газпрома» АО «Газпром межрегионгаз Казань» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Экономике Татарстана поддадут газу: «Газпром» расщедрился на 10 млрд кубов для Закамья

Главное экономическое событие недели для Татарстана – подписание рядом крупных татарстанских компаний соглашения о поставках голубого топлива с дочкой «Газпрома», АО «Газпром межрегионгаз Казань». Это событие произошло на полях Петербургского международного газового форума. «Газпром» фактически подтвердил, что даст нужный объем газа на проекты создания завода минеральных удобрений «Аммоний-2» в Менделеевском районе и развитие ОЭЗ «Алабуга», которая готовится к созданию вместе с СИБУРом индустриального парка «Этилен 600».

В «Газпроме» уточнили, что документы предусматривают поставку не менее 10 млрд кубометров топлива в год для растущих потребностей ОЭЗ «Алабуга», а также около 1,4 млрд кубометров ежегодно на площадку «Аммония» для реализации проекта по производству аммиака и карбамида «Аммоний-2». Последний будет построен в Менделеевском районе рядом с аналогичным действующим производством, запущенным еще в 2015 году. Проектные мощности нового производства – 1,2 млн тонн аммиака и 1,75 млн тонн карбамида. Строительство планируется начать в 2025 году и закончить к концу 2028 года.

«Очень перспективный проект. Мы давно это обсуждали, и я считаю, что это стратегический проект для России. Нам нужно увеличивать газопотребление внутри страны. Это крупный инвестиционный проект, это крупный потребитель газа, электроэнергии, новые рабочие места. На особом контроле нужно держать этот вопрос», – прокомментировал проект «Аммоний-2» Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Соглашение о поставке не менее 10 млрд кубометров топлива в год начиная с 2030 года обеспечит растущие потребности ОЭЗ «Алабуга» в природном газе с учетом проектирования новых объектов, в том числе индустриального парка «Этилен 600». Размещенные в индустриальном парке производители мало- и среднетоннажной химии получат прямой доступ к нефтегазохимическому сырью: этилену, пропилену, бензолу, бутадиену и так далее. Они смогут производить продукцию для медицины, строительства, ЖКХ и других отраслей.

Для того чтобы соблюсти условия поставок газа, необходимо наращивать и мощности по его транспортировке. У «Газпрома» в планах есть строительство второй нитки газопровода Можга – Елабуга протяженностью 85 км. Она-то и позволит обеспечить поставки от ужгородского коридора действующим и перспективным потребителям Нижнекамского промузла. Начать строительство планируется в 2026 году, ввод в эксплуатацию ожидается не раньше, чем в 2030 году.

С учетом новых возможностей Татарстан может выйти на потребление почти 30 млрд кубометров газа, увеличив его использование более чем в полтора раза. В свою очередь, это позволит значительно увеличить промышленный потенциал республики, укрепить экономику и создать много новых рабочих мест.

Событие недели у собак Татарстана – их собираются пересчитать Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Перепись собак: в Татарстане выступили с законопроектом об обязательной регистрации домашних питомцев

Событие недели у собак Татарстана – их собираются пересчитать. Автором законопроекта об обязательной регистрации этих животных выступило Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ. Причем на федеральном уровне такого требования пока нет, регионы вправе сами устанавливать правила. Такая процедура уже введена в Кировской, Московской, Ленинградской, Рязанской и Мурманской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе, Чувашии, Марий Эл и Бурятии.

Сколько всего сейчас собак в Татарстане – неизвестно. Частичное представление дает вакцинация. «Ежегодно нашими подведомственными учреждениями проводится вакцинация против бешенства. За 2023 год провакцинировано около 108 тыс. собак», – сообщил замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдар Нугуманов.

По данным Всероссийской переписи питомцев за 2023 год, которую провел Центр питания и благополучия животных в виде опроса, жители республики содержат 125 тыс. собак.

Определить точное количество домашних питомцев поможет обязательная регистрация. Перепишут всех собак, независимо от породы. Регистрация будет проводиться в государственных ветеринарных учреждениях республики в срок, не превышающий трех месяцев с момента рождения пса. Собак старше трех месяцев нужно будет зарегистировать в течение одного года со дня вступления в силу нового документа. Вновь приобретенные собаки в возрасте трех месяцев и старше подлежат обязательной регистрации в течение 30 календарных дней после приобретения.

Собак будут не только регистрировать, но и чипировать. Их владельцам предлагается два варианта. Они могут чипировать животное в государственном ветеринарном учреждении. Там же информация о нем будет занесена в федеральную базу. Если собака уже чипирована, то можно подать заявление об учете и необходимую информацию на портале госуслуг. Жители сельской местности смогут чипировать собак в ходе весенних и осенних ветеринарных мероприятий для сельхозживотных, которые регулярно проводят специалисты государственной ветеринарной службы.

Чтобы побудить исполнять закон в полной мере, разработаны предложения по изменению КоАП РТ. Если они будут одобрены, то с 1 июля начнут действовать штрафы за самовыгул и отсутствие обязательной регистрации собаки. Штрафы для граждан за эти правонарушения составят от 2 до 4 тыс. рублей. При повторном нарушении административное наказание повысится до 5 тыс. рублей. Составлением протоколов и рассмотрением административных дел будет заниматься Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ.

Без всякой иронии – регистрация домашних животных процесс очень полезный для общества. Он позволит не только опознавать владельца утерянного животного, но и составить статистику владения домашними питомцами и, в том числе, планировать инфраструктуру для людей с собаками, основываясь на реальных цифрах. Будет решаться проблема с бездомными собаками.

В то же время регистрация возлагает на хозяина животного определенную ответственность, и случаев плохого обращения с нашими четвероногими друзьями станет намного меньше. Мы, словами французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, в ответе за тех, кого приручили. И эта ответственность станет вполне весомой после регулирования собачьей жизни в правовом поле республики.