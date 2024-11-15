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«Привет, это ты на фото?»: бугульминец стал жертвой новой схемы мошенников
Жителю Бугульмы пришлось столкнуться с новой формой обмана через мессенджер.
После получения сообщения с текстом «Привет, это ты на фото?» и вложенным изображением 52-летний мужчина открыл файл. В этот момент мошенники получили доступ к его учетной записи и начали рассылать сообщения от его имени всем контактам.
Осознав, что его аккаунт был взломан, бугульминец проверил состояние банковского счета и обнаружил, что все средства были списаны.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства напоминают о необходимости быть осторожным в сети, не открывать подозрительные сообщения и не делиться личной информацией. Важно помнить о мерах предосторожности, чтобы не стать жертвой мошенников.
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