Приуроченный к 80-летию Победы конкурс переводов объединит участников из РФ и зарубежья

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества стартовал международный конкурс художественного перевода и переводоведческих исследований под названием «Героические страницы прошлого и настоящего в переводах». Об этом сообщает оргкомитет Международного конкурса.

Конкурс проводится по инициативе Коллегии по художественному переводу при Правлении Союза переводчиков России и Совета по переводу с использованием языков народов России и стран СНГ при поддержке Федерального института родных языков РФ, Консорциума по научно-образовательному взаимодействию федеральных университетов в сфере прикладной лингвистики и профессиональной педагогики в контексте цифровизации «Цифровые практики в лингвистике и образовании», Московского государственного лингвистического университета, Института иностранных языков РУДН им. Патриса Лумумбы, Творческого союза художников России, Союза писателей РТ, Союза писателей Республики Алтай (регионального отделения Союза писателей России).

Принять участие могут как профессиональные, так и начинающие переводчики и исследователи без возрастных ограничений. Принимаются переводы с/на русский язык, языки народов России, а также иностранные языки, включая языки стран СНГ. География конкурса охватывает все регионы России, страны СНГ, а также ближнее и дальнее зарубежье.

Участникам предлагается выбрать одну из семи номинаций, связанных с темами Великой Отечественной войны, героизма советского народа и современных защитников Отечества.

Художественный перевод поэтического текста (объем не менее 8 000 знаков, но не более 100 строк); Художественный перевод прозаического текста (малая проза объемом от 20 000 до 40 000 знаков с пробелами); Художественный перевод драматургического текста (фрагмент от 20 000 до 40 000 знаков с пробелами); Перевод публицистического текста (от 20 000 до 40 000 знаков с пробелами); Перевод научного или научно-популярного текста (по истории, культурологии, философии, педагогике, политологии, лингвистике, литературоведению, искусствоведению и др. гуманитарным наукам), посвященного теме Великой Отечественной войны (от 20 000 до 40 000 знаков с пробелами); Научно-исследовательская статья о художественном переводе произведений, посвященных теме Великой Отечественной войны и современным защитникам Отечества) (от 20 000 до 40 000 знаков с пробелами); Научно-исследовательская статья (научно-популярный или публицистический текст) о деятельности советских переводчиков во время Великой Отечественной войны или современных военных переводчиков (от 20 000 до 40 000 знаков).

К работам предъявляются строгие требования — они должны быть выполнены лично автором, ранее не публиковаться и соответствовать заявленной тематике. Оценка проводится по 10-балльной шкале с учетом качества перевода, оригинальности выбранного текста или исследовательского подхода.

Прием заявок открыт до 31 октября 2025 года (до 23:50 по московскому времени). Для участия необходимо заполнить анкету и загрузить файл с работой по ссылке.

Организаторы конкурса напоминают, что заявка считается принятой только после получения подтверждающего письма.