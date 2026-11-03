Притча Разина, капитан Яруллин и камбэк СКА: как «Ак Барс» опять проиграл дома

Ак Барс» сменил капитана, трижды реализовал большинство — а Разин опять философствовал. СКА, шедший девятым на Западе, отыгрался с 0:2, а ошибка Лямкина в четвертом пропущенном голе стала приговором. В чем проблема «Ак Барса», если даже с хорошей реализацией лишнего команда проигрывает — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Такие мечты после 30 лет улетучиваются»: Яруллин о новой роли

В день игры с питерскими армейцами «Ак Барс» объявил о смене капитана. 33–летний защитник Альберт Яруллин надел повязку, а его предшественник Алексей Марченко вернулся в состав, но уже в статусе обычного игрока, сменив в заявке Митчелла Миллера. У Альберта в этом сезоне хорошая статистика (2+10) очков, а также он проявляет лидерские качества в раздевалке «барсов».

Сам новоиспеченный капитан рассказал, что объявление прошло буднично — перед раскаткой, без лишнего пафоса, и воспринял это как обычную рабочую ситуацию. О детской мечте носить повязку в Казани Яруллин отозвался с иронией, заметив, что такие мечты после 30 лет улетучиваются.

«Ничего такого, просто объявили перед раскаткой. Не было чего-то особенного — это обычный матч. Хотели победить. Такие мечты после 30 лет улетучиваются. Такого не было, в качестве капитана я уже выходил, это не что-то новое для меня»,— сказал Яруллин.

Альберт Яруллин Фото: ak-bars.ru

Главный тренер Анвар Гатиятулин, комментируя решение, был предельно прагматичен.

«Ребята — профессиональные хоккеисты, все все понимают. В прошлом году похожая ситуация была с Димой Яшкиным. Как это на него повлияло? Он выходил, играл, выполнял свою работу в интересах команды. Все ребята — профессионалы, поэтому не вижу здесь никаких вопросов», – ответил наставник.

Что касается Миллера, то Гатиятулин рассказал, что у Митча повреждение, и на выезд он не поедет.

«У Митчелла повреждение, которое не позволило принять участие в сегодняшнем матче. Скорее всего, с нами в поездку он тоже не поедет, останется на восстановление», – разъяснил ситуацию с защитником Гатиятулин.

Отдельно тренер коснулся и голкипера Тимура Билялова, который недавно болел.

«Тимур вышел на лед, но пока не до конца восстановился. После прошлого матча почувствовал себя не очень хорошо, поэтому дали ему возможность подлечиться. Он едет с нами в поездку, будем смотреть на его состояние и принимать решение», – пояснил он.

Равиль Якупов Фото: ak-bars.ru

Ротация состава продолжается: 6-ю игру подряд не играет Егор Соколов, к которому у тренера есть вопросы по физическому состоянию, а сочетания в звеньях меняются от матча к матчу на фоне потерь игроков основы.

Отдельного внимания заслуживает 23-летний Равиль Якупов: его работа перед воротами позволила Хмелевскому и Семену Терехову забрасывать — Якупов закрывал обзор вратарю, создавая трафик. У Терехова — шестая шайба в сезоне. Проблемы «Ак Барса» глубже одной встречи: Алексей Бывальцев не набирает очки 6 матчей подряд, Семенов не забивает 7 игр.

«Не рой яму другому»: Разин о кризисе, штабе и задачах СКА

СКА подходил к этому матчу в состоянии кризиса. Андрей Разин принял команду 18 октября, сменив Игоря Ларионова, и его старт получился сложным: поражение от «Автомобилиста» (1:3) в дебютной игре и общая нестабильность. Разин пришел в клуб, который лихорадило, и сразу столкнулся с организационными трудностями.

Его помощники Владимир Воробьев и Евгений Михалкевич задерживались в «Металлурге» из-за контрактных обязательств, а тренерский штаб приходилось собирать буквально с колёс. Команду покинул тренер по ОФП Филипп Арзамазов, а на его место оперативно пригласили Илью Гребенникова. Сам Разин позже признавался, что в Петербурге у него даже нормализовался сон, а свой приход сопроводил фирменной иронией.

«Как у почтальона Печкина:«Я злым был, потому что у меня велосипеда не было», — сказал Разин «Матч ТВ».

Андрей Разин Фото: ak-bars.ru

И в Казани Разин успел пофилософствовать: когда журналисты поинтересовались ситуацией с его помощниками в СКА, тренер ответил не напрямую, а притчей.

«Есть поговорка: "Не рой яму другому — сам в нее попадешь"», — сказал Разин.

Перед наставником стоит непростая задача — вывести клуб из кризиса и подвести СКА в оптимальном состоянии к плей-офф, чтобы «армейцы» были конкурентоспособны.

Драма на льду: от 2:0 к волевой победе СКА

Матч начался как бенефис хозяев. На питерском пятаке Владислав Семин толкнул Дениса Зернова клюшкой в голову — пять минут штрафа. «Ак Барс» наконец реализовал большинство: Александр Хмелевский забил броском с кистей. Но СКА даже в меньшинстве убегал в контратаки, и голкиперу Максиму Арефьеву пришлось потрудиться.

Зернов и вовсе оказался в центре нестандартного эпизода: сыграл в шайбу со скамейки запасных, получил удаление, но после выхода со штрафного бокса убежал на пустые ворота и забил. 2:0 — преимущество «Ак Барса» выглядело комфортным.

Василий Атанасов и Егор Савиков вернули равновесие, а Семен Терехов в большинстве снова вывел Казань вперед — 3:2. В третьем периоде Данил Аймурзин хитро бросил из-за лицевой линии, застав вратаря врасплох, а затем Атанасов оформил дубль, замкнув передачу Савикова. 4:3 в пользу СКА. В четвертом пропущенном голе хозяева допустили грубейшую ошибку: Лямкин не только не вывел шайбу из зоны, но и поехал меняться, оставив без опеки забивающего игрока СКА. Казанцы устроили финальный штурм, но армейцы выстояли.

Никита Лямкин Фото: ak-bars.ru

Гатиятулин после матча объяснял провал прежде всего проблемами с концентрацией: по его словам, команде не хватает стабильности, чтобы ровно проводить отдельные периоды и матч в целом.

«Не раз говорил, что нам не хватает концентрации, чтобы более стабильно проводить и отдельные периоды, и матч в целом. Своими созданными моментами мы не распорядились, а соперник своими воспользовался», – рассказал он.

И хотя казанцы заметно превзошли петербуржцев по броскам в створ (37–18) и были острее в моментах, СКА взял своё за счет эффективной реализации. Понятно, что сейчас играть в «Ак Барсе» просто некем — кадровый дефицит давит на все линии. «Ак Барс» снова проиграл дома — это седьмое домашнее поражение за восемь игр.