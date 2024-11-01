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Присяжные признали виновной женщину, которая подожгла дом со своими детьми внутри
Верховный суд Казани вышел на финишную прямую в деле о поджоге дома в селе Саитово. Главная подозреваемая – выжившая Ильмира Гарданова, ее обвиняют в убийстве семи человек общеопасным способом.
Сегодня присяжные признали ее виновной в умышленном поджоге и смерти семерых человек. Но посчитали, что она заслуживает снисхождения.
Напомним, 18 июня в селе Саитово Тукаевского района загорелся дом, в котором находились трое взрослых и четверо детей от 4 до 10 лет. Следствие посчитало, что это поджог, и все обвинения пали на Гарданову. В огне у нее сгорели дети, муж, брат и мать.
Вину Гарданова отрицает, сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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