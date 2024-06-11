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Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия
Жюри присяжных признало сына президента США Хантера Байдена виновным по делу о нарушениях при хранении оружия, передает телеканал CNN.
Хантер Байден признан виновным по всем трем пунктам обвинения. Против Хантера Байдена рассматривают уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, употребление наркотиков лишало его права на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Сыну президента США грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов.
«Приговор стал первым случаем, когда ближайший родственник президента был признан виновным в совершении преступления во время пребывания его отца на посту президента, хотя его преступления предшествовали пребыванию Джо Байдена на посту президента», – указано в сообщении телеканала.
В свою очередь Президент США Джо Байден заявил, что «примет исход этого дела» и пообещал поддержать своего сына.
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