Присутствие крупного бизнеса на Авито в 2025 году может вырасти на 40%

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Аналитическое агентство ORO в ноябре 2024 года провело исследование В2 заказчиков услуг и выяснило, что объем рынка онлайн-заказов услуг составляет 270 млн заказов на сумму 2,4 трлн рублей, при этом 64% интернет-пользователей хотя бы раз обращались к онлайн-услугам*.

По данным Авито Услуг, посещаемость сервиса составила около 30 млн человек ежемесячно, причем наблюдается устойчивый рост доли заказов в сегменте «крупный бизнес». Всего в 2025 году сервис надеется увеличить присутствие крупного бизнеса на платформе на 40%.

«Потребительский спрос все больше уходит в онлайн. Крупные компании также видят этот тренд, поэтому ищут возможности использования онлайн-платформы. Традиционно Авито Услуги воспринимались как площадка для частных исполнителей и малого бизнеса. Мы сейчас наблюдаем активный приток селлеров из крупного бизнеса», – прокомментировал эти планы Олег Винжегин, руководитель департамента продаж Авито Услуг.

Для коммуникации с заказчиками на платформе внедрены возможность онлайн-записи, чат- и колл-боты. Также сервисы предоставляют возможности для дополнительного охвата аудитории: медийные и промоформаты в рамках самой площадки.

Компании могут видеть всю статистику в личном кабинете в режиме реального времени. А также отслеживать спрос на разные категории услуг, анализировать тренды в потребительском поведении и выстраивать наиболее эффективные коммуникации.

В большинстве категорий на Авито Услугах по итогам января 2025 года общий спрос вырос на 17% по сравнению с январем 2024 года. Приход крупных компаний на площадку не ограничит возможности для среднего и малого бизнеса, заверили в компании.

*Исследование ORO «Исследование B2C заказчиков услуг», проведенное в ноябре 2024 года. Рынок услуг включает в себя только услуги по списку категорий для исследования.