«Серебро за меха»: в Присутственных местах представят элитную утварь Средневековья

30 декабря в выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля откроется выставка средневековой утвари из художественно оформленного металла – «Серебро за меха». Ее экспонатами станут 142 уникальных предмета, в том числе из фондов Эрмитажа, – шедевры средневековой торевтики и ювелирного искусства – блюда, сосуды, вазы и т.д.

«Государственный Эрмитаж предоставляет для нашей выставки шесть своих предметов. Среди них серебряное чеканное блюдо VIII века или блюдо из Волжской Булгарии XII – начала XIII века, созданное в технике выколотки и гравировки по серебру. Или, например, еще одно блюдо с приподнятой над плоскостью дна мишенью. Его также относят к изделиям Волжской Булгарии, периода Золотой Орды», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».

Блюдо серебряное чеканное, VIII в. Из коллекции Государственного Эрмитажа. Фото: © предоставлено музеем-заповедником «Казанский Кремль»

Большую часть выставки составит средневековое художественное серебро из коллекции Фонда Марджани. В таком объеме, подчеркивают организаторы выставки, экспонаты коллекции Фонда Марджани еще никогда ранее не выставлялись. Экспозиционный проект приурочен к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Принятие ислама сопровождалось бурным развитием трансконтинентальной меховой торговли, и хотя серебряно-меховой путь сформировался задолго до утверждения ислама на Среднем Востоке, Волжская Булгария занимала в этой торговле роль едва ли не главного посредника. Некоторые экспонаты выставки демонстрируют начальные этапы торговли «серебром за меха», относящиеся ко времени тюркских каганатов. Но наиболее активно меховой путь действовал именно при утверждении ислама как государственной религии. Торговые связи со странами ислама не рвутся и в эпоху Золотой Орды. Организованная торговля по меховому пути на Восток постепенно прекратилась к XV веку и полностью закончилась к моменту вхождения бывших земель Золотой Орды в состав Российского государства.

Блюдо с приподнятой над плоскостью дна мишенью. Золотая Орда (Волжская Булгария), XII-XIII в.. Найдено на территории Ханты-Мансийского АО (Сургутский район, Барсовая гора). Из коллекции Государственного Эрмитажа. Фото: © предоставлено музеем-заповедником «Казанский Кремль»

Часть экспонатов выставки «Серебро за меха» представляет высочайшую культурно-историческую ценность, являясь памятниками декоративно-прикладного искусства средневековой Евразии. Всматриваясь в предметы, можно заметить переплетение художественных традиций разных народов внутри всего исламского мира.

Но особенно важно и интересно, что идеи и художественные традиции людей мехового пути пережили своих хозяев: они нашли воплощение также в тканях, парадной керамике и иных бытовых предметах, представленных на выставке. Декоративно-прикладное искусство выставки сопровождают, акцентируя атмосферу торгового пути, близкие по тематике картины советских художников из собрания Фонда Марджани.

Выставку «Серебро за меха» в Присутственных местах Казанского Кремля можно будет посетить до 2 апреля 2023 года.