Присутственные места Кремля и особняк Демидова. Объявлены первые локации фестиваля НУР

Фото: пресс-служба фестиваля НУР

Организаторы фестиваля медиаискусства НУР объявили список локаций первой волны. Среди уже привычных мест для фестиваля, как Национальная библиотека РТ или экстрим-парк «УРАМ», организаторы четвертого НУРа нашли новые решения.

Так, например, впервые будет задействована Консисторская башня Казанского Кремля. Ранее организаторы НУРа уже использовал для своих инсталляций Спасскую башню, а также размещали одну из инсталляций в башне Сююмбике.

На этот раз здесь будет задействована обновленная территория двора Присутственных мест. Организаторы фестиваля из мультимедийной студии Formate обещают, что 23-метровая башня XVII века будет пронизана множеством загадок прошлого. В башне команда представит трехактную инсталляцию «Фрагменты» — размышление о природе времени, хрупкости и непостоянстве нашей памяти, реализованное с помощью вспышек светодиодных экранов и света стробоскопов.

Еще одной уже хорошо знакомой для казанцев и гостей города локацией станет Особняк Демидома. Бывший центральный городской ЗАГС уже с 2018 года используется в качестве театральной лаборатории фонда «Живой город». Здесь впервые была поставлена нашумевшая постановка иммерсивного спектакля «Анна Каренина», а позже на сцене особняка стали появляться новые иммерсивные постановки.

В здании 1845 года своей работой поделится уже знакомая казанцам студия radugadesign. В прошлом году она открывала третий фестиваль НУР инсталляцией на строящихся домах новостроек премьер-класса на берегу Казанки.

Фото: пресс-служба фестиваля НУР

Новая работа radugadesign будет называться NOUMENON. Как утверждают сами художники, ее миссия — открывать новые миры, удивлять и вызывать у людей полный спектр эмоций. Концепция родилась из желания поместить голую идею, которой не соответствует никакой предмет, в осязаемую плоскость. Авторы ищут ответ, как выразить «ничто» и дать этому образу физическое воплощение.

Также раскрыто место ночной программы НУР. Им станут бывшие помещения магазина товаров для дома и сада OBI на территории ТРЦ «Мега». После переезда торговой сети в соседнее здание локация пустует уже более двух лет. Организаторы обещают заполнить ее, поделив на две части. Помещения, где ранее продавались товары для сада будут называться «Сад». Здесь будет звучать музыка с мягким звуком. Электронные лайвы гостей и казанских музыкантов с мелодичными мотивами, этническими отсылками, сделанными через семплы и ритмы разных культур.

На основной сцене под названием «Бетон» звучание будет более техногенным и раскроет в себе многообразие модульного и синтетического звука.