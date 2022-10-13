Присутственные места Казанского Кремля займут «Сады земные» живописца Мудариса Мингазова

В выставочном зале Присутственных мест Казанского Кремля 14 октября пройдет вернисаж юбилейного проекта «Сады земные» народного художника Татарстана Мудариса Мингазова. Выставка посвящена 50-летию творчества художника и на ней символично будут представлены полсотни каллиграфических композиций и картин, написанных маслом. Одновременно, выставка приурочена ко дню рождения самого художника, которое Мударис Мингазов отмечает сегодня, 13 октября.

Посетители выставки смогут видеть индустриальные и ландшафтные пейзажи, портреты, натюрморты, а также произведения в новом для художника направлении –орнаменталистике, которую Мингазов использует как ключ для понимания национальных архетипов.

«Гостями вернисажа, как ожидается, станут профессор КФУ, доктор исторических наук Рафаэль Валеев, старший научный сотрудник отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусств ИЯЛИ АН РТ Людмила Шкляева, с приветственным словом также выступят председатель Союза художников Республики Татарстан Альберт Шиабиев и каллиграф, художник, лауреат Госпремии РТ имени Тукая Наджип Исмагилов (Наккаш)», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея-заповедника «Казанский Кремль».

Проект «Сады земные» заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Мудариса Мингазова можно будет увидеть в Казанском Кремле до 14 декабря 2022 года.