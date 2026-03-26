Приступ случается из-за света, занятия спортом опасны: невролог развеял мифы об эпилепсии

Эпилептический приступ – это всегда судороги и падение? Пациенты живут в постоянном ожидании приступа и потому впадают в депрессию? Всем эпилептикам помогает чудодейственная диета? Эти и другие мифы в интервью «Татар-информу» в День больных эпилепсией опроверг доцент кафедры детской неврологии имени А. Ю. Ратнера КГМА Дмитрий Морозов.





Доцент кафедры детской неврологии им. А. Ю. Ратнера КГМА Дмитрий Морозов

Миф: эпилепсия – это всегда судороги

По общемировой статистике, порядка 1 процента населения планеты страдает эпилепсией. По данным Минздрава Татарстана, сегодня в республике с этим диагнозом живут 4 409 детей и 8 401 взрослый.

Из-за того, что люди мало знают об этом заболевании, оно обрастает мифами и легендами. О некоторых из них в так называемый фиолетовый день – День больных эпилепсией – «Татар-информ» поговорил с доцентом кафедры детской неврологии имени А. Ю. Ратнера КГМА Дмитрием Морозовым.

«Все живое, у чего есть мозг, способно генерировать эпилептический приступ. По сути, это расплата за мозг», – сказал невролог.

В понимании обывателя, эпилепсия – это отключение сознания, падение и судороги. На самом деле существует множество разных видов приступов. Врачи проводят длительные мониторинги и определяют, что есть приступ, а что – особенность поведения.

«Нужно бить тревогу, если вы наблюдаете резкое изменение в поведении ребенка – любые странные движения. Это может быть подергивание в руке, перекос лица, ритмичное отведение глаз в сторону или даже моргание. Однако здесь нужно отличать тик от приступа с миоклонией века – вздрагиванием», – объяснил доктор.

Мировая медицина знает случаи внутриутробной эпилепсии – роженицы описывали, как плод спонтанно вздрагивал.

«Для некоторых видов приступа характерно резкое сокращение мышц верхнего плечевого пояса. То есть человек часто роняет предметы. Я помню одного такого пациента. Он болел с 10 лет, а диагноз ему поставили в 16. У него были единичные вздрагивания, иногда вылетали предметы из рук. Никто не обращал внимание, пока у парня разом не случилась серия приступов», – рассказал врач.

Миф: приступ случается из-за яркого мигающего света

Еще один признак эпилепсии – регулярность. Если характерный симптом повторяется, нужно скорее обратиться к эпилептологу.

«Частота приступов у пациентов разнится. Есть пациенты, которые сталкиваются с абсансами, то есть с замираниями, до ста раз за день. У кого-то это бывает раз в год или полгода. И такие пациенты годами живут, не зная о диагнозе. К счастью, сегодня люди внимательнее относятся к своему здоровью, довольно быстро обращаются к медикам и проходят диагностику», – отметил Дмитрий Морозов.

Особенность приступа в том, что он не провоцируется внешним фактором, а происходит произвольно. Так, среди обывателей распространено мнение о том, что яркий мигающий свет провоцирует припадок.

«Это явление было описано в Японии на мультфильмах про покемонов. В них часто менялась картинка, что и вызвало своего рода эпидемию рефлекторной эпилепсии», – рассказал врач.

Однако, по его словам, связь мерцания и приступов сильно переоценена. Всего у 2-3% пациентов приступы случаются из-за мигающего света. Например, экраны современных устройств имеют частоту, безопасную для эпилептиков. В то же время сегодня, запуская практически любую видеоигру, вы увидите предупреждение о риске для чувствительных людей.

А знали ли вы, что существуют приступы, провоцируемые едой, прикосновением, сексуальным возбуждением или даже чтением? К примеру, если дать гуманитарию прочитать специализированный сложный текст, связанный с математикой, мозг может ответить приступом.

«Эти возбудители приводят в действие некий патологический генератор, который запускает приступы, а завести его можно чем угодно», – сказал невролог.

Дмитрий Морозов рассказал о пациенте, у которого приступы начинались при прослушивании песни Jay-Z и Linkin Park – Numb/Encore. Когда тот слушал песню только в исполнении Linkin Park, приступов не было.

«Мы предположили, что у него с этой песней было что-то связано, был личный эмоциональный компонент. Именно эта обработка песни подключала центры памяти, из-за чего возникали приступы», – отметил врач.

Миф: эпилептики страдают от депрессии, потому что живут в постоянном ожидании приступа

Оказывается, запустить эпилепсию может инсульт, который случается даже внутриутробно. Наличие приступов после инсульта сильно осложняет прогноз, мешает реабилитации и приводит к повторным инсультам.

А еще у эпилептиков нередко встречаются тревожность и депрессия. Здесь речь идет о коморбидных заболеваниях – патологиях, которые сочетаются и связаны одним механизмом.

«При эпилепсии мозг изменен, он болеет. 40-50% таких пациентов действительно страдают от тревожности и депрессии. У них чаще бывают бывает мигрень, СВДГ и нарушения сна», – рассказал невролог.

Однако ошибочно объяснять тревожность и депрессию у эпилептика его постоянной жизнью в напряжении.

«Тревога может быть результатом ряда причин. Это неправильная работа сетей в мозге, врожденная или приобретенная. Это результат приема препаратов либо реакция личности на приступ. То есть сказать, что причина тревоги в постоянном ожидании приступа, – это очень примитивное объяснение», – уверен врач.

Миф: после начала приступа можно успеть лечь или сесть

Раньше медики рассматривали такое явление, как «аура» – специфические ощущения, предшествующие приступу. Дмитрий Морозов отметил, что сегодня аура не выделяется в нечто отдельное.

«Аура – это начало фокального сенсорного приступа, это уже его часть. Случается разряд, включаются зоны мозга, которые отвечают за определенную функцию. Например, затронута затылочная кора. Раздражение клеток вызывает зрительные феномены: это могут быть круглые объекты, которые перемещаются по горизонтали. Если страдает височная кора, возникают неприятные запахи, но такое бывает редко», – объяснил невролог.

Аура может проявляться и так: человек заходит в свою комнату, но ему кажется, что он здесь никогда не был. Некоторые пациенты испытывают синдром Алисы в Стране чудес – словно во сне в их восприятии искажаются размеры, формы или цвета окружающих предметов и частей собственного тела. Они могут чувствовать себя крошечными, гигантскими или видеть себя со стороны.

«Можно ли успеть предпринять что-то, если у пациента начались слуховые или зрительные галлюцинации? Вряд ли. Мозг – это машина, которая пронизана сетями. Сигнал идет по этим сетям с колоссальной скоростью. Аура быстро переходит в судороги. Мало кто успевает сесть или лечь при странных ощущениях», – констатировал Дмитрий Морозов.

Миф: для всех эпилептиков есть универсальная диета

Интересной опцией для пациентов с резистентной формой эпилепсии может быть кетогенная диета. Это режим питания с высоким содержанием жиров, умеренным белком и очень низким количеством углеводов.

Диету назначают в том случае, если препараты не работают, а пациенту нельзя сделать операцию.

«За счет такой диеты мозг становится более спокойным, снижается количество приступов вплоть до ремиссии. Могут улучшаться когнитивные способности. Но эта диета не для всех. Она внедряется под строгим контролем врачей, потому что чревата гипогликемическими состояниями вплоть до комы», – подчеркнул Дмитрий Морозов.

Миф: при эпилепсии нельзя заниматься спортом

«Заниматься спортом при эпилепсии надо обязательно. Конечно, нужно исключать все, что связано с водой и воздухом. Не стоит смотреть в сторону скалолазания и мотоспорта. Аэробная нагрузка и походы в спортзал будут очень полезны как для тела, так и для мозга», – призвал невролог.

Результаты исследований огромной группы пациентов показали, что приступы во время занятий спортом случаются крайне редко. Спорт улучшает когнитивные функции и снижает уровень тревоги.

«Режим сна и бодрствования важен для всех. К сожалению, мы мало об этом думаем. Если вы будете вставать и ложиться в одно время, если вы будете спать не менее семи часов – это заметно повлияет на ваше состояние. Попробуйте. Для эпилептиков это особенно актуально. Есть формы приступов, которые провоцируются именно недосыпанием. Я всегда говорю пациентам, что режим – это база, без которой никакие препараты не помогут», – подчеркнул Дмитрий Морозов

Миф: если первый ребенок в семье болен эпилепсией, заболеет и второй

«Я уверен, что молодым врачам нужно учить генетику. За ней будущее, на ней основаны многие вещи. Сегодня мы выявляем все больше пациентов, у которых эпилепсия – это наследственная проблема. Неправильная работа клеток мозга обусловлена генетически», – уверен эпилептолог.

Генетика позволяет понять тип поломки в клетке. Есть поломки с усилением или ослаблением функции канала мембраны – от ее типа зависит подбор препарата.

«Те пары, у которых уже есть ребенок, больной эпилепсией, боятся рожать второго. Болезнь необязательно будет у второго ребенка. Доказать это и тем самым успокоить родителей и помогает генетическое исследование», – рассказал доктор.

По словам врача, эпилепсию можно предупредить во время экстракорпорального оплодотворения. Эмбрион с поврежденным геном просто не будут внедрять в матку.

Миф: методы диагностики устарели

Невролог имеет право поставить диагноз «эпилепсия» и назначить терапию только после детального изучения случая, которое состоит из четырех компонентов:

Видеозапись приступа и его словесное описание Электроэнцефалография (ЭЭГ) МРТ Генетический тест

«Хорошее ЭЭГ-исследование должно длиться не менее двух часов и желательно проводиться во сне. Это метод, которому недавно исполнилось 100 лет, но он не устарел и до сих пор показывает свою эффективность. Даже старый чернильный энцефалограф покажет правдивую картину», – заверил невролог.

Сегодня весь мир обсуждает использование искусственного интеллекта в разных областях жизни. Каковы его перспективы в диагностике эпилепсии?

«Среди эпилептологов идет много разговоров по поводу ИИ. Специалисты склоняются к тому, что он очень далек от совершенства и часто ошибается. Да и никто из пациентов не хочет, чтобы его ЭЭГ обрабатывал ИИ на том этапе, которого он достиг сейчас. Мы говорим о совместной работе искусственного интеллекта и врача. Сначала ИИ, потом врач», – заключил Дмитрий Морозов.