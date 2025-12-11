«Приступ может усилиться при стрессе и на морозе»: врач о причинах астмы и ее лечении

Правда ли, что астматики не переносят аспирин и зависимы от ингалятора? Можно ли использовать ингалятор другого человека? На эти и другие вопросы «Татар-информу» во Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой ответила врач аллерголог-иммунолог Республиканского центра клинической иммунологии РКБ Татарстана Алина Валеева.





Алина Валеева: «Бронхиальная астма – это хроническое заболевание. Это значит, что полностью избавиться от нее нельзя, но контролировать симптомы можно»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Астматиками не рождаются

Распространенность бронхиальной астмы на планете достаточно высокая, она не зависит от климата и уровня развития страны. В мире сегодня живут около 300 миллионов, в России – 1,5 миллиона астматиков. По данным Минздрава Татарстана, в республике на учете с этой болезнью стоят 39 219 взрослых и 7 683 ребенка.

«Астма – хроническое воспалительное заболевание легких, при котором сужаются бронхи. Из-за этого человеку становится трудно дышать. Приступ затрудненного дыхания проявляется по-разному. Одни испытывают удушье, вторые – одышку. Также это может проявляться кашлем либо наличием свистящих хрипов. Как правило, эти симптомы комбинируются», – объяснила врач аллерголог-иммунолог высшей категории Республиканского центра клинической иммунологии РКБ Татарстана, старший преподаватель кафедры клинической иммунологии с аллергологией КГМУ Алина Валеева.

Обычно симптомы астмы проявляются ночью или рано утром. Одни сталкиваются с ними раз в месяц, а другие – по несколько раз в день.

Астма бывает аллергической и неаллергической. Аллергическая, как правило, развивается в детстве, неаллергическая астма чаще может возникнуть в старшем возрасте.

Спровоцировать приступ могут следующие раздражители:

контакт с аллергенами – пыль, пыльца, плесень, шерсть и слюна животных;

любая активность – например, попытка догнать уходящий автобус;

морозный воздух.

Родиться астматиком нельзя – болезнь постепенно развивается при сочетании внешних и внутренних факторов: генетическая предрасположенность, повышенная чувствительность к аллергенам, пол – в раннем возрасте астма чаще появляется у мальчиков.

«Иногда мы сталкиваемся с аспириновой астмой. Условный пациент страдает астмой, на которую накладывается непереносимость обезболивающих препаратов. Их прием вызывает одышку. Также при этой форме болезни человек может столкнуться с возникновением полипов в пазухах носа», – рассказала аллерголог.

Спровоцировать приступ может морозный воздух Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Призываем астматиков всегда носить ингалятор с собой»

Главная ассоциация со словом «астма» – человек с ингалятором в руках. Поскольку речь идет о заболевании легких, лекарство доставляется через ингаляцию – вдыхание. Врачи заверяют: ингалятор не вызывает зависимости – наоборот, он спасает при приступе, который возникает внезапно.

В лечении астмы используются бронхорасширяющие и противовоспалительные препараты – ингаляционные гормоны. Чаще всего, по словам Алины Валеевой, пациентам назначают ингаляторы, которые содержат комбинацию обоих препаратов.

Ингаляторы для лечения астмы работают по разным принципам, в зависимости от типа устройства. Для терапии используют дозированные аэрозольные ингаляторы, порошковые ингаляторы и небулайзеры.

«В эпизоде сериала "Доктор Хаус" на прием к медику приходит женщина, которая пользовалась ингалятором, словно духами. Чтобы не было таких казусов, мы, врачи, должны убедиться, используется ли устройство правильно», – сказала Алина Валеева.

Врач подчеркнула: если вы испытываете удушье, не надо терпеть, нужно немедленно сделать ингаляцию.

«Мы призываем наших пациентов постоянно иметь при себе свой ингалятор. Если вас настигнет приступ удушья, а под рукой не будет баллончика, придется вызывать скорую помощь. Даже если рядом окажется другой астматик, не факт, что его ингалятор поможет вам, – каждое лекарство индивидуально», – сказала аллерголог-иммунолог.

Врачи заверяют: ингалятор не вызывает зависимости – наоборот, он спасает при приступе, который возникает внезапно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Риск умереть в приступе астмы все-таки есть»

«Бронхиальная астма – это хроническое заболевание. Это значит, что полностью избавиться от нее нельзя, но контролировать симптомы можно. К тому же, например, по мере взросления мы можем наблюдать физиологическую ремиссию аллергической бронхиальной астмы – болезнь может временно исчезать. Однако нельзя терять бдительность – симптомы могут вернуться через 5-15 лет», – отметила медик.

Каждый год число астматиков увеличивается, но совершенствуется и терапия. Сегодня медицина знает, как успешно и эффективно остановить приступ и вывести пациента в контроль над симптомами заболевания.

«Тяжелый приступ астмы называется астматическим статусом. Он требует госпитализации в реанимацию и сопряжен с высоким риском смерти. К счастью, сегодня число летальных исходов минимально благодаря использованию противовоспалительных препаратов – ингаляционных гормонов»,– заверила врач.

Как было сказано выше, астма может быть не связана с аллергией. Почему же важно знать, есть у человека аллергия или нет?

«Потому что помимо основного лечения астмы ингаляциями мы применим аллерген-специфическую иммунотерапию. В чем суть? Пациенту делают уколы, дают капли или таблетки с причинно-значимым аллергеном. Это делается, чтобы выработать толерантность иммунной системы к окружающим аллергенам. Проще говоря, это вакцина от аллергии», – объяснила Алина Валеева.

Каждый год число астматиков увеличивается, но совершенствуется и терапия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Иногда, как в кино, можно дышать в бумажный пакет»

В 1950 году венгерско-американский врач, психоаналитик Франц Александер определил «чикагскую семерку» – перечень заболеваний, которые вызваны неразрешенными внутриличностными конфликтами и стрессом. Бронхиальная астма есть в этом списке.

«Приступ астмы действительно может усилиться психоэмоциональным перенапряжением. Чтобы нормализовать свое состояние и успокоиться, помимо ингаляции можно применить дыхательные техники. Иногда, как в кино, можно дышать в бумажный пакет. Еще можно рекомендовать медитацию, прогулки на свежем воздухе», – сказала Алина Валеева.

Какие меры профилактики помогут защититься от приступов астмы?

Соблюдайте гипоаллергенный режим. Например, страдающим аллергической бронхиальной астмой не стоит иметь дома много ковров – они собирают пыль. Рекомендована регулярная влажная уборка. Если есть аллергическая реакция на животное, лучше с ним не контактировать. Не курите – это поддерживает воспаление в легких и в целом оказывает пагубное воздействие на весь организм. Соблюдайте все врачебные рекомендации. Важно наблюдение у терапевта и педиатра, а также у пульмонолога и аллерголога. Ничего не скрывайте от медиков.

Астму нельзя вылечить полностью, однако можно взять контроль над симптомами и даже достичь больших побед в спорте высоких достижений. Некоторые известные во всем мире спортсмены и олимпийские чемпионы – астматики.

«Астма – это не приговор. С таким заболеванием можно жить долго и счастливо. Залог успеха – правильное лечение и наблюдение», – заключила врач.