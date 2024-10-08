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Пристройку к аквапарку «Барионикс» в Казани снесли по решению суда
Самовольную пристройку к аквапарку «Барионикс» в Казани снесли по решению суда.
Несколько лет назад администрация аквапарка самовольно возвела постройку, которую использовали для технических и рекламных целей - на здании весел баннер с рекламой аквапарка.
По решению Вахитовского районного суда строение снесено за счет собственника.
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