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Происшествия 8 октября 2024 17:57

Пристройку к аквапарку «Барионикс» в Казани снесли по решению суда

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Самовольную пристройку к аквапарку «Барионикс» в Казани снесли по решению суда.

Несколько лет назад администрация аквапарка самовольно возвела постройку, которую использовали для технических и рекламных целей - на здании весел баннер с рекламой аквапарка.

По решению Вахитовского районного суда строение снесено за счет собственника.

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