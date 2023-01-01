Приставы заявили о рекордном росте невыездных россиян из-за долгов

В России установлен антирекорд по числу граждан, которым из-за долгов запрещено выезжать за границу. К Новому году этот показатель достиг 8 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Такого количества должников в стране не было за все 15 лет с введения такой меры. За год число таких граждан увеличилось более чем на 3 млн — с 4,6 млн. 10 лет назад показатель составлял 300 тыс. человек.

Напомним, что выезд за границу запрещается россиянам, которые не выплачивают алименты и имеют задолженность более 10 тыс. рублей, тем, кто имеет другие задолженности на сумму свыше 30 тыс. рублей, либо при наличии требований неимущественного характера.