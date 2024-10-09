Приставы заставили бизнесмена снести самострой в Камском Устье

Владелец одной из местных гостиниц в поселке Камское Устье самовольно занял живописный земельный участок на берегу Волги и установил колодезные кольца для снабжения водой своего бизнеса. При этом земельный участок находится в собственности исполнительного комитета района, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Суд постановил: участок необходимо освободить, а колодцы убрать. Решение суда было выполнено под надзором сотрудников службы судебных приставов Камско-Устьинского района.

После разъяснений предприниматель за свои средства демонтировал колодцы.