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Приставы заставили бизнесмена снести самострой в Камском Устье
Владелец одной из местных гостиниц в поселке Камское Устье самовольно занял живописный земельный участок на берегу Волги и установил колодезные кольца для снабжения водой своего бизнеса. При этом земельный участок находится в собственности исполнительного комитета района, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
Суд постановил: участок необходимо освободить, а колодцы убрать. Решение суда было выполнено под надзором сотрудников службы судебных приставов Камско-Устьинского района.
После разъяснений предприниматель за свои средства демонтировал колодцы.
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