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Происшествия 9 октября 2024 09:04

Приставы заставили бизнесмена снести самострой в Камском Устье

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Владелец одной из местных гостиниц в поселке Камское Устье самовольно занял живописный земельный участок на берегу Волги и установил колодезные кольца для снабжения водой своего бизнеса. При этом земельный участок находится в собственности исполнительного комитета района, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Суд постановил: участок необходимо освободить, а колодцы убрать. Решение суда было выполнено под надзором сотрудников службы судебных приставов Камско-Устьинского района.

После разъяснений предприниматель за свои средства демонтировал колодцы.

#судебные приставы
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