Приставы взыскали со счетов альметьевских фирм свыше 6 млн долгов по зарплате

Одна из альметьевских стройфирм три месяца не платила зарплату своим 60 сотрудникам. Долг по оплате труда превысил 4,4 млн рублей. Суд принял решение взыскать с компании долг. Тогда приставы наложили арест на автобус компании и поместили его на штрафстоянку, а после взыскали долги со счетов фирмы.

Еще одна организация накопила долгов по зарплате в 1,5 млн рублей. Приставы также направили взыскание на счета компании. Благодаря этим мерам долги по оплате труда были погашены.

«Всего с начала года в результате мер судебных приставов в Татарстане взыскано и перечислено более 52 млн рублей недополученной оплаты труда», – поделилась с агентством главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.



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