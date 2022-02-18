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Происшествия
18 февраля 2022  18:26
Павел Климчак

Приставы взыскали с казанца, который живёт в Европе, почти 7 млн рублей долга

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Житель Казани был признан судом виновным в преступлении, и его обязали выплатить пострадавшему ущерб почти в 6,5 миллионов рублей. Кроме того, он также обязан был выплатить исполнительский сбор на 450 тысяч рублей в федеральный бюджет.

Тем не менее мужчина не стал возмещать ущерб. Судебные приставы нашли должника в Европе, там он теперь проживает. Они арестовали все его счета, после чего неплательщик погасил все долги на общую сумму почти в семь миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по РТ.

#судебные приставы #европа #Должник
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