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Руc Тат
Происшествия 30 октября 2023 08:29

Приставы взыскали с казанца более 2 млн рублей по делу о банкротстве

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Исполнительный лист Арбитражного суда поступил в отделение приставов Казани.

Как сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов, с жителя Казани в пользу фирмы-банкрота требовали 2,3 млн рублей по делу о банкротстве.

В результате пристав направил в личный кабинет должника на портале Госуслуг уведомление о возбуждении исполнительного производства. Казанцу также сообщили, что у должника есть время для добровольного погашения долга. В итоге мужчина оплатил сумму долга в полном объеме, чтобы избежать негативных последствий в виде взыскания исполнительского сбора и ограничений в отношении имущества.

#судебные приставы
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