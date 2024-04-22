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Приставы взыскали с фермера из Татарстана ущерб после в ДТП в 250 тысяч
Приставы взыскали в пользу пострадавшей в ДТП жительницы Рыбно-Слободского района 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомстве.
Женщина обратилась в суд о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП. Выяснилось, что в момент ДТП за рулем автомобиля находился собственник сельхозпредприятия. Он и был признан виновным.
Автоледи получила выплату страховой компании, однако сумма не покрыла всех расходов по ремонту транспортного средства. Бизнесмен отказался возмещать расходы, но суд, рассмотрев материалы дела, принял решение в пользу пострадавшей.
На основании исполнительного листа пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, о чем сообщил бизнесмену. Судебный пристав разъяснила права и обязанности представителю должника. Доводы убедили должника, он исполнил решение суда.
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