Приставы взыскали с фермера из Татарстана ущерб после в ДТП в 250 тысяч

Приставы взыскали в пользу пострадавшей в ДТП жительницы Рыбно-Слободского района 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомстве.

Женщина обратилась в суд о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП. Выяснилось, что в момент ДТП за рулем автомобиля находился собственник сельхозпредприятия. Он и был признан виновным.

Автоледи получила выплату страховой компании, однако сумма не покрыла всех расходов по ремонту транспортного средства. Бизнесмен отказался возмещать расходы, но суд, рассмотрев материалы дела, принял решение в пользу пострадавшей.

На основании исполнительного листа пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, о чем сообщил бизнесмену. Судебный пристав разъяснила права и обязанности представителю должника. Доводы убедили должника, он исполнил решение суда.