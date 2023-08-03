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Приставы взыскали с челнинского автосалона в пользу клиентки более 3,5 млн рублей
Приставы Набережных Челнов взыскали с автосалона более 3,5 млн рублей в пользу покупателя из Альметьевска. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как оказалось, жительница Альметьевска приобрела неисправный автомобиль в одном из челнинских автосалонов. Поскольку продавец не желал признавать технические ошибки, женщина пошла в суд.
Экспертиза показала, что права покупательницы были нарушены. Тогда клиентка обратилась к приставам, которые уведомили руководство автосалона о возбуждении исполнительного производства.
Несмотря на уведомления приставов, директор компании проигнорировал требования. Заставить руководство оплатить долги перед клиенткой получилось только после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора в размере почти 250 тысяч рублей и о запрете на регистрационные действия недвижимости автосалона.
Должник погасил долг полностью, нарушенные права покупательницы из Альметьевска были восстановлены.
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