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Приставы взыскали с челнинца более 600 тысяч долга по алиментам
Житель Набережных Челнов выплатил алименты после того, как судебный пристав ограничил его в праве сделок с недвижимостью, сообщают в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, мужчина накопил долг по алиментам в размере 615 тысяч рублей. Он игнорировал свои финансовые обязательства, за что неоднократно привлекался к административной ответственности.
Вскоре мужчина решил продать свою квартиру, помехой для совершения сделки стал запрет на регистрационные действия недвижимости неплательщика. Должник пришел к судебному приставу и сообщил о невозможности продажи квартиры, на что услышал категоричный ответ: «Запрет снимется только после полного погашения долга».
В этот же день должник выплатил всю сумму алиментного долга.
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