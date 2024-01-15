Приставы взыскали с челнинца более 600 тысяч долга по алиментам

Житель Набережных Челнов выплатил алименты после того, как судебный пристав ограничил его в праве сделок с недвижимостью, сообщают в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, мужчина накопил долг по алиментам в размере 615 тысяч рублей. Он игнорировал свои финансовые обязательства, за что неоднократно привлекался к административной ответственности.

Вскоре мужчина решил продать свою квартиру, помехой для совершения сделки стал запрет на регистрационные действия недвижимости неплательщика. Должник пришел к судебному приставу и сообщил о невозможности продажи квартиры, на что услышал категоричный ответ: «Запрет снимется только после полного погашения долга».

В этот же день должник выплатил всю сумму алиментного долга.