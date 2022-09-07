Приставы взыскали с агрофирмы из РТ 3 млн, которые та задолжала ветеринарному объединению

В Дрожжановское отделение судебных приставов обратилось районное государственное ветеринарное объединение, которое предъявило исполнительный документ о взыскании долга с местной агрофирмы. Организация задолжала госоргану три миллиона рублей.

Судебный пристав вызвал директора фирмы и сообщил ему, что задолженность необходимо выплатить. В ответ на это руководитель сообщил, что денег у организации нет.

Тогда приставы обратились в банк, чтобы взыскать долг со счетов фирмы. Вопреки словам директора, на счету агрофирмы оказалась необходимая сумма для оплаты долга. Деньги списали со счета и направили в ветеринарное объединение.

Из-за того, что долг был погашен, минуя добровольный срок, агрофирме также пришлось оплатить исполнительский сбор в 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.