Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Приставы взыскали долги с казанца, торгующего мясом с машины на газонах
В Казани приставы взыскали 300 тысяч рублей с местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что мужчина 47 раз был оштрафован за торговлю на зеленой зоне, кроме того мужчина не оплатил штрафы ГИБДД и налоги. Общая сумма долга составила 300 тысяч рублей. Сегодня утром приставы снова застали казанца за прилавком во дворе жилого комплекса Советского района Казани.
Торговлю мужчине пришлось свернуть, на автомобиль приставы составили акт ареста. Должник позвонил сыну, тот погасил все долги.
Автомобиль оставлен на ответственное хранение должнику, арест будет снят после того, как деньги поступят на депозитный счет отделения судебных приставов.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников