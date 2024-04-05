Приставы взыскали долги с казанца, торгующего мясом с машины на газонах

В Казани приставы взыскали 300 тысяч рублей с местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что мужчина 47 раз был оштрафован за торговлю на зеленой зоне, кроме того мужчина не оплатил штрафы ГИБДД и налоги. Общая сумма долга составила 300 тысяч рублей. Сегодня утром приставы снова застали казанца за прилавком во дворе жилого комплекса Советского района Казани.

Торговлю мужчине пришлось свернуть, на автомобиль приставы составили акт ареста. Должник позвонил сыну, тот погасил все долги.

Автомобиль оставлен на ответственное хранение должнику, арест будет снят после того, как деньги поступят на депозитный счет отделения судебных приставов.