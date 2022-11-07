Приставы взыскали более 200 тысяч с чистопольца, который устроил серьезную аварию

Житель Чистополя стал виновником серьезного ДТП, в результате участникам аварии был нанесен ущерб в 225 тысяч рублей – именно такую сумму суд обязал чистопольца выплатить в качестве возмещения вреда потерпевшему.

Судебные приставы установили для мужчины срок для добровольной оплаты возмещения ущерба, однако мужчина проигнорировал требование и не стал выплачивать долг. В связи с этим, помимо задолженности, чистополец должен был выплатить и исполнительский сбор в 16 тысяч рублей.

Приставы начали применять принудительные меры: часть долга взыскали с банковского счета должника, оставшуюся часть – с его зарплаты. В результате материальный ущерб был выплачен в полном объеме.

Всего с начала года судебные приставы Татарстана взыскали почти 60,5 миллиона рублей материального ущерба, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.