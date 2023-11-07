Приставы вернули жительнице Казани двоих детей, которых бывший муж увез жить в Крым

В Казани судебные приставы помогли матери вернуть своих детей, которых бывший супруг увез в один из городов Крымской республики. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, суд определил, что дети будут проживать с матерью. Однако пока шли судебные процессы, мужчина, не поставив в известность мать, увез детей в другую часть страны.

Позднее судебным приставам Кировского отделения удалось установить место, где отец скрывал детей. Сотрудники направили коллегам из Крыма соответствующее поручение.

Вскоре мама прибыла к месту, где проживали дети, и под контролем судебных приставов состоялась долгожданная встреча. На данный момент дети проживают вместе с мамой, отметили в ведомстве.