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Руc Тат
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Происшествия 21 июня 2023 15:06

Приставы в Татарстане взыскали почти 3 млрд рублей с должников по кредитам и налогам

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С начала года приставы в Татарстане взыскали 2 млрд 742 млн рублей кредитной задолженности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так мужчине, который накопил долг в 309 тысяч рублей, пришлось расстаться с авто из-за долгов по кредитам и неоплаченным налогам.

Фото: © ГУФССП России по РТ

Приставы установили, где находится Chevrolet неплательщика, оштрафовали авто и отправили на спецстоянку.

Всего с начала года судебными приставами было взыскано 2 млрд 742 млн рублей кредитной задолженности. 414 транспортных средства и 496 объектов недвижимости арестовано за неуплату налогов.

#судебные приставы
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