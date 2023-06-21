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Приставы в Татарстане взыскали почти 3 млрд рублей с должников по кредитам и налогам
С начала года приставы в Татарстане взыскали 2 млрд 742 млн рублей кредитной задолженности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Так мужчине, который накопил долг в 309 тысяч рублей, пришлось расстаться с авто из-за долгов по кредитам и неоплаченным налогам.
Приставы установили, где находится Chevrolet неплательщика, оштрафовали авто и отправили на спецстоянку.
Всего с начала года судебными приставами было взыскано 2 млрд 742 млн рублей кредитной задолженности. 414 транспортных средства и 496 объектов недвижимости арестовано за неуплату налогов.
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