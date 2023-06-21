Приставы в Татарстане взыскали почти 3 млрд рублей с должников по кредитам и налогам

С начала года приставы в Татарстане взыскали 2 млрд 742 млн рублей кредитной задолженности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так мужчине, который накопил долг в 309 тысяч рублей, пришлось расстаться с авто из-за долгов по кредитам и неоплаченным налогам.

Фото: © ГУФССП России по РТ

Приставы установили, где находится Chevrolet неплательщика, оштрафовали авто и отправили на спецстоянку.



Всего с начала года судебными приставами было взыскано 2 млрд 742 млн рублей кредитной задолженности. 414 транспортных средства и 496 объектов недвижимости арестовано за неуплату налогов.