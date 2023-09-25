Приставы в Татарстане арестовали дом виновника ДТП, который не захотел возмещать ущерб

Приставы в Татарстане арестовали дом и земельный участок виновника ДТП, который не захотел возмещать причиненный ущерб здоровью. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, по вине бугульминца произошло ДТП, в котором пострадал житель Набережных Челнов. Виновника привлекли к ответственности, по решению суда он должен выплатить челницу компенсацию за причиненный ущерб здоровью 700 тысяч рублей.

На основании исполнительного документа приставы возбудили исполнительное производство, о чем сообщили должнику. Мужчина не погасил долг.

После этого пристав выяснила, что должнику принадлежит дом и земельный участок, площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Имущество было арестовано. В результате виновник ДТП погасил долг частями: сначала перечислил 200 тысяч рублей и накануне погасил долг полностью.