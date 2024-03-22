Приставы в Челнах остановили работу дошкольного центра и рентген-кабинета из-за нарушений

По требованию Роспотребнадзора приставы в Набережных Челнах приостановили деятельность детского сада и рентген-кабинета в частной стоматологической клинике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в детском саду обнаружена плесень, кроме того, в здании протекает кровля, на стенах и потолке отслаивается краска, во всех рукомойниках нет горячей воды. По мнению специалистов, выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда здоровью детей и персонала, а отслаивающаяся краска не позволяет обработать помещение должным образом от вирусов и бактерий.

Нарушения были обнаружены и в местной стоматологической клинике. Кроме неработающего оборудования, у сотрудника был просрочен медосмотр. Рентген-кабинет опечатан, его деятельность приостановлена до устранения нарушений.