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Приставы в Аксубаевском районе заставили бизнесмена убрать торговые павильоны
Руководство местного рынка в Аксубаевском районе демонтировало торговые павильоны в принудительном порядке. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, по иску Палаты имущественных и земельных отношений суд обязал владельца освободить занимаемую площадь. Однако в добровольном порядке убирать торговые павильоны предприниматель отказался. Тогда дело передали приставам для принудительного исполнения.
Сотрудники службы уведомили руководство торгового бизнеса о возбуждении исполнительного производства, о предстоящих работах и о том, что решение суда придется исполнить, но уже в принудительном порядке. В назначенный день подъехала спецтехника и осуществила демонтаж павильонов.
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