Приставы в Аксубаевском районе заставили бизнесмена убрать торговые павильоны

Руководство местного рынка в Аксубаевском районе демонтировало торговые павильоны в принудительном порядке. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Фото: Пресс-служба республиканского Управления судебных приставов

Как выяснилось, по иску Палаты имущественных и земельных отношений суд обязал владельца освободить занимаемую площадь. Однако в добровольном порядке убирать торговые павильоны предприниматель отказался. Тогда дело передали приставам для принудительного исполнения.

Сотрудники службы уведомили руководство торгового бизнеса о возбуждении исполнительного производства, о предстоящих работах и о том, что решение суда придется исполнить, но уже в принудительном порядке. В назначенный день подъехала спецтехника и осуществила демонтаж павильонов.