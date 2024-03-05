Приставы убедили казанца заплатить 13 млн налогов, предупредив об аресте имущества

В Казани мужчина выплатил 13,6 млн рублей долга, чтобы приставы не арестовали его имущество, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Мужчина задолжал налоговой инспекции куда большую сумму, но долг удалось сократить благодаря земельному участку, который был арестован и передан на торги. На должника зарегистрировано и иное недвижимое имущество, среди которых гараж, торговый павильон и нежилое помещение.

Пристав предупредил должника, что на имущество также будет наложен арест, если долг не будет погашен. В итоге мужчина оплатил остаток долга.



